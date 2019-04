mšv, Novinky

Podle obchodního ředitele CK Exim Tours Petra Kostky měli Češi letos o koupi dovolené s předstihem enormní zájem. „Na základě dosavadních prodejů čekáme úspěšnou, ne-li rovnou rekordní letní sezonu. Zvyšuje se nejen množství prodaných zájezdů, ale i průměrná útrata klientů za dovolenou,“ sdělil Novinkám.

Jeho slova potvrzuje i tiskový mluvčí CK Fischer Jan Bezděk, podle nějž jsou letošní čísla ještě optimističtější než ta loňská.

„Kromě lidí, kteří s námi v minulosti na dovolenou vyrazili, se nám daří přilákat i nové klienty. Celkově cestovnímu ruchu pomáhá i ekonomická situace, kdy lidem rostou platy a rádi si za vydělané peníze dopřejí hezkou dovolenou,“ doplnil. Mírný pokles zájmu o first minute zájezdy zaznamenala CK Neckermann.

Za víc peněz víc muziky



O tom, že se Češi nebojí více utrácet, svědčí i fakt, že více investují do kvalitních služeb a hotelů vyšší kategorie. „Výrazně nám narostl zájem o pětihvězdičkové hotely, které prozatím zvolilo 28 procent turistů, 90 procent si pak zakoupilo zájezd s all inclusive službami,“ tvrdí Kostka.

Tisková mluvčí CK Neckermann Jana Hájíčková trend all inclusive zájezdů potvrzuje. „V kvalitě vedou tří- a čtyřhvězdičkové hotely se stravou all inclusive, kupuje si je 54 procent zákazníků,“ uvedla. Díky lepší ekonomické situaci také začíná platit, že Češi jezdí na dovolenou dvakrát do roka. „Je to před sezonou a pak koncem sezony. Populárnější jsou také zájezdy do exotiky,“ vysvětluje Hájíčková.

„Jednoznačně jsou Češi ochotní více utrácet. Na dovolenou vyrážejí i víckrát do roka, jedním z oblíbených termínů jsou třeba nadcházející Velikonoce. Roste také segment exotických destinací, kdy lidé objevují země, jako jsou třeba Omán nebo Katar,“ potvrzuje trend vícero dovolených během roku Bezděk.

Oblíbenost „tradičních“ destinací se poslední roky ale víceméně nemění, na vrcholu žebříčku se drží především Řecko, Itálie či Španělsko, populární je ale také Egypt či Bulharsko. Jednoznačně největším skokanem je podle Kostky i Bezděka Turecko. „V meziročním srovnání roste o desítky procent,“ poznamenal Bezděk.

V exotickém segmentu pak vedou například Spojené arabské emiráty, u CK Neckermann Dominikánská republika. „Hned v závěsu je Mauricius, Jamajka a Zanzibar,“ dodala Hájíčková.