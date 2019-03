Prezidentský palác se má stát novou turistickou atrakcí, kde se návštěvníci mohou dozvědět zajímavosti o kultuře země, o jejím vzniku i politickém systému. K vidění je přitom řada exponátů, jako jsou diplomatické dary od zahraničních státních činitelů, které jsou vystaveny rovněž zcela poprvé.

Abu Dhabi's "Palace of the Nation" has just opened its doors to the public, and it's every bit as impressive as you'd expect.

Based inside the Presidential Palace complex in the UAE capital, Qasr Al Watan pays homage to Arabian heritage and design.