„Ještě na jaře, v květnu, bude vstup do zámeckého parku zpoplatněný. Vstupné bude třicet korun, děti do patnácti let nebudou platit nic,“ potvrdila kastelánka lednického zámku Ivana Holásková. Krok přišel z iniciativy vedení Národního památkového ústavu. „Skutečností je, že rozhodnutí odpovídá současnému trendu. Platí se vstup do parku v Buchlovicích, Lysicích a na dalších místech. Je tomu tak i ve světě, podívejte se třeba na Versailles,“ dodala.

Starosta Lednice Libor Kabát o rozhodnutí ví. Snahy o zpoplatnění vstupu do parku byly již v minulosti, kdy se obec vyslovila negativně. Před nějakým časem park opět navštívili památkáři s tím, že se do vybírání vstupného pustí. Kabát jim tlumočil své obavy, ale marně. „Připadlo mi to, že je náš názor nezajímá. Prostě nás postavili před hotovou věc,“ komentoval schůzku s památkáři.

Návštěva Lednice není levnou záležitostí. Sazby za parkování, ceny v restauracích a stáncích, poplatky za použití veřejných záchodků atakují peněženky návštěvníků ještě před vstupem do zámku. Kdo se rozhodne navštívit všechny okruhy zámku, minaret a Janohrad, zaplatí 1030 korun. Nově si připlatí ještě třicet korun za to, že bude moci parkem k minaretu projít.

Místním to přijde bizarní



Není divu, že lidé nejsou nadšeni. „I v Schönbrunnu ve Vídni se chodí zdarma,“ reagoval Michal Dar.

„Pocházím z Lednice, rodiče bydlí vedle parku. Maminka je zvyklá se tam procházet i několikrát denně. Zpoplatnění i pro místní je hodně bizarní představa. Pamětníci tvrdívali, že za Lichtenštejnů byl areál vždy veřejně přístupný, kromě několika málo rodinných akcí v roce. A jeho údržba byla dokonalá,“ komentoval rozhodnutí Pavel Král.

„Lichtenštejnové měli peníze na údržbu. My na tom nejsme tak dobře. Vstupné by mělo mít výchovný efekt, podívejte se, jaký nepořádek tam zůstává po návštěvnících. O zákazu jízdy na kole v parku, kdy je tam přesto spousta cyklistů ani nemluvě,“ řekla kastelánka.

Důvodem zpoplatnění je i skutečnost, že tisíce lidí, kteří do Lednice dorazí, do zámku vůbec nejdou a pouze se projdou parkem. Správa zámku ale musí uklízet nepořádek i po nich. Některé vstupy do parku proto budou od května uzavřeny, u dalších budou automaty jako na parkovištích. Správa zámku najme člověka, který bude v parku vykonávat namátkové kontroly. Lístek má mít pětidenní platnost. Letošní sezona bude zkušební. Příští rok bez placení nevstoupí nikdo.