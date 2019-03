mšv, Novinky

Podle všeho se jedná o zatím největší výstavu svého druhu na světě, návštěvníci se během ní dozvědí zajímavosti ze života faraona, který je považován za jednoho z nejznámějších, přestože jeho vláda byla žalostně krátká — Tutanchamon zemřel už v 18 letech. Jeho hrobku objevil už skoro před 100 lety britský archeolog Howard Carter. Paříž je pak první zastávkou, výstava artefaktů by se měla podívat i do dalších světových metropolí.

Podle egyptského ministra pro památky Chálida Ananího výstava představuje pouze 0,001 procenta pokladů, které Egypt vlastní. „Tohle je 150 artefaktů z Tutanchamonovy hrobky. Z nich 60 vůbec poprvé opustilo hranice Egypta, například takzvaná socha strážce,“ okomentoval výstavu její kurátor Tarek El-Awady.

„Staří Egypťané měli hlubokou víru v to, co dělali. Chtěli pro své krále dosáhnout dokonalosti. Třeba tato socha neshlíží na náš svět, kouká za něj, až do věčnosti,“ doplnil kurátor. Naráží tak na fakt, že to neměla být pouze faraonova duše, která po smrti odejde vstříc posmrtnému životu, ale také právě řada cenných předmětů, včetně klenotů, mís či nábytku.

Přitáhnout turisty zpět

Dalším unikátním objektem je socha Tutanchamona sedícího na černém panterovi. Egypťané totiž věřili, že posmrtný život je tak temný, že jedině černý panter jím může faraona bezpečně provést. „I nás současné moderní lidi stále fascinuje, co se stane po smrti, proto se můžeme svým způsobem s představou Egypťanů sžít,“ myslí si jeden z pořadatelů výstavy John Norman.

Všechny poklady nalezené ve starověkých hrobkách by měly v budoucnu přebývat v prostorách chystaného Velkého egyptského muzea (Grand Egyptian Museum) nedaleko pyramid v Gíze. Jeho otevření, které aktuální putovní výstava předznamenává, je po několika odkladech naplánováno na rok 2020.

Egyptské ministerstvo památek doufá, že expozice o Tutanchamonovi znovu přitáhne do země turisty, mimo jiné i kvůli historii, která stále fascinuje i přední světové odborníky. „Tutanchamon je nejlepším egyptským ambasadorem,“ dodal Ananí. Výstava má trvat až do září 2019.

Samotná Tutanchamonova hrobka v Luxoru se nedávno po dlouholeté rekonstrukci znovuotevřela návštěvníkům. Zrestaurovány byly například malby na zdech, nové jsou také vzduchotechnika či podlahy.