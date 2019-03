Let společnosti Virgin Australia byl do Melbourne odkloněn kvůli bouřím na východním pobřeží. Přestože John neměl doprovod, byl se dvěma dalšími dětmi uložen na noc do salonku aerolinek s polštáři a přikrývkami. Hotely byly totiž plně obsazené, kvůli čemuž musely noc na letišti strávit tisíce lidí. Děti dostaly od aerolinek jako bonus kartonové krabice na hraní.

An unaccompanied Brisbane boys was forced to spend the night in an airport store room after his Virgin flight to Sydney was diverted to Melbourne.#5NewsAustralia pic.twitter.com/6mMQOq1tbT