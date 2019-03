mšv, Novinky

Restaurace se budovala zhruba rok a půl, jde o betonový tubus, jehož horní část pokrývají dřevěná prkna, a který vertikálně protíná hladinu Severního moře. Podvodní část disponuje velkým panoramatickým oknem, kterým dovnitř dopadá namodralé světlo, jenž dodává prostoru na jisté tajemnosti. O design se postarala norská architektonická firma Snøhetta, která rovněž zbudovala operní dům v Oslu nebo Památník 11. září v New Yorku.

Budovu tvoří betonový tubus, horní část je vyložená dřevem.

FOTO: Profimedia.cz

V restauraci je celkem 40 míst na sezení, při čemž rezervaci už stihlo provést 7000 lidí. „Lákadlem je samozřejmě fakt, že se jedná o podvodní restauraci, ale ta je zároveň výzkumným centrem. Od toho jsme odvodili i celkový design, kdy stavba začíná nad hladinou a končí pod ní. Fascinující je na tom právě to, že ze světa nahoře dojdete sem dolů, kde je velké okno, které vás vystaví skutečnému podvodnímu světu, ne jako v akváriu,“ myslí si zakladatel společnosti Snøhetta Kjetil Trædal Thorsen.

Levná nebude



Restaurace vzhledem ke svému konceptu nebude dvakrát levná, což je ale v Norsku máloco. Kompletní večeře o osmnácti chodech může vyjít až na 3700 norských korun, což je skoro 10 000 českých korun. V ceně jsou zahrnuty i nápoje.

Ve středu byla restaurace otevřena zatím pro rodinu a přátele majitelů podniku, veřejnosti se otevře začátkem dubna. „Zatím lidi táhne fakt, že je restaurace pod vodou, ale snad bude časem hlavním důvodem jejich návratu skvělé jídlo,“ doufá šéfkuchař Nikolai Ellitsgaard. Složení jídelníčku by mělo vycházet z nabídky lokálních surovin, chybět by logicky neměly ani ryby, které jsou v Norsku významným artiklem.

Uvnitř je místo pro zhruba 40 hostů.

FOTO: Profimedia.cz

Návštěvníci si kvůli restauraci udělají z větších měst pořádný výlet, podnik Under se nachází v městečku Båly na samém jihu země, a z Osla to je nějakých pět hodin jízdy autem. Do Bergenu, který je druhým největším norským městem, to pak zabere i sedm hodin. Nejblíže je to ke Kristiansandu, pátému největšímu městu v zemi.