Tady je draho aneb Města, ve kterých jsou nejvyšší životní náklady

Paříž, Singapur a Hongkong jsou nejdražší města na světě. Vyplynulo to z analýzy společnosti The Economist Intelligence Unit, která spadá do Economist Group, jež vydává i známý britský týdeník The Economist. V rámci průzkumu se hodnotitelé podívali na ceny stovky věcí, včetně jídla, oblečení či přepravy ve 133 světových metropolích.