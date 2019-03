Japonsko je obzvlášť na jaře vyhledávané pro kvetoucí sakury, jen během loňského března a dubna ho navštívilo na 5,5 milionu lidí. Čím dál více provozovatelů turistických atrakcí se ozývá, že jim je přítomnost nevychovaných cizinců protivná. Na některých místech se proto objevily cedule, které návštěvníky ze zahraničí upozorňují, že nejsou vítáni.

Je to právě případ chrámu Nanzoin na ostrově Kjúšu, kde je hlavní dominantou velká socha ležícího Buddhy. Podle hlavního kněze Kakuja Hajašiho problém s turisty vznikl už někdy před 10 lety, kdy u chrámu začalo denně zastavovat 20 až 30 autobusů s lidmi z výletních lodí. Někteří z nich prý nahlas pouštěli hudbu, šplíchali se v posvátném vodopádu a nebylo ani výjimkou, že šplhali na střechu, aby našli lepší záběr na fotky.

V uplynulých letech se k turistům postavili stejně odmítavě ve svatyni Jatsuširo, rovněž na ostrově Kjúšu. Zavedli v ní řád, podle nějž se neměli míchat pravidelní návštěvníci šintoistického chrámu s turisty, aby nebyl rušen poklid svatostánku. Jenže ceremonie se pak konaly právě ve dnech, kdy v přístavech kotvilo nejvíce lodí a turisté nebyli do areálu vpuštěni.

Městské úřady na představitele svatyně tlačily a přinutily je, aby cizincům místo opět zpřístupnili. Zákaz měl totiž negativní vliv na místní obchod. Od loňska je proto chrám otevřený zase všem.

Japanese attractions are refusing entry to tourists as destinations are continually inundated with the tourist tsunami facing the country.



There is no end in sight as Japan sets its sights on 20 million visitors next year. #overtourism https://t.co/3g0v2Y4wEi