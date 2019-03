Krajina ostrova je výsledkem zemského formování, které trvalo miliony let a při němž láva ztvrdla a změnila se v kámen. V kombinaci s vlivy počasí a erozí se pak vytvořily rozlehlé čedičové schody obklopující pobřeží ostrova. Přírodní úkaz se pro svou podobnost často přirovnává k Obrovým schodům v Severním Irsku, faktem ale je, že sloupy na Hua’ao jsou mnohem starší, a hlavně i více „obří“.

Hua’ao Island って島の6600万年前の地質学的にすごい場所 China’s colossal columns carved by nature https://t.co/9v5kWwF5dA via @BBC_Travel

Podle mnoha Číňanů ostrov obývají bytosti podobné vílám, které žijí v jeskyních. Proto se ostrovu občas říká Vílí království na moři.

Prohlédnout si ale čedičové sloupy na Hua’ao není vůbec jednoduché, protože nejbližší město od ostrova leží 135 kilometrů. Z něj musejí turisté urazit skoro tři hodiny cesty po pobřeží, až dorazí k trajektu, který k ostrovu jezdí.

Hua’ao ale překvapivě není neobydlený, jak by si mnozí mohli myslet. Na ostrově žije komunita více než tisícovky lidí, z nichž většina se živí rybolovem nebo na krabích či krevetích farmách. A před několika lety začaly místní úřady lokalitu propagovat jako scénický geologický park. Na ostrově proto vznikly tři hotely a někteří místní nabízejí volné pokoje pro hosty.

The Rising Sun Breaks Through the Clouds over Hua'ao Island in Zhejiang Province#TRLT #TTOThttps://t.co/yrB8lmdK7y pic.twitter.com/jPauLbRGng