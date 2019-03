Kam levně po Evropě? Nejvíc se vyplatí litevský Vilnius

Hlídáte si při cestování ze všeho nejvíc finance? Pak byste se měli vypravit do Vilniusu, který je z evropských měst vůbec nejlevnější. Vyplynulo to z výroční analýzy britské společnosti Post Office, která se podívala například na ceny kávy, vstupného do muzeí či galerií nebo tříhvězdičkových hotelů.