mšv, Novinky

Praha



Designový trh

Nezávislá autorská tvorba, design, ale i dobrý streetfood čekají na návštěvníky Praguemarketu, který se o víkendu uskuteční na Náměstí Republiky. Své výrobky představí tvůrci z Česka i ze zahraničí, jednat se bude o dámskou i pánskou módu, doplňky, hračky, šperky nebo i různé dekorace. Podrobnosti naleznete zde.

Cestovatelský festival

O víkendu se do Prahy vrací oblíbený cestovatelský festival Kolem světa, který jako tradičně nabídne řadu přednášek o nejrůznějších světových zajímavostech. Objevte jejich prostřednictvím krásy Peru, Arménie, Gruzie či Tasmánie, dozvíte se také, jak cestovat šetrně ke svojí peněžence. Akce se koná na výstavišti PVA Expo v Letňanech. Program naleznete zde.

Na polévku

Sezona food festivalů v Praze začíná jako vždy Polívkováním, které se uskuteční na Hořejším nábřeží. Na akci ochutnáte polévky typicky české, ale i ty nejznámější i méně známé ze zahraničí, výběrem třeba boršč, laksu, pho nebo miso. Chybět nebudou ovšem ani sytější a hutnější jídla, třeba guláše. Více najdete zde.

Středočeský kraj

Vepřové hody

Jitrnice, prejty, tlačenka, guláš, sulc. To je jen zlomek dobrot, které si budete moci dát na vepřových hodech, které se v sobotu uskuteční ve velkopopovickém pivovaru. Na návštěvníky čekají také ukázky bourání masa nebo plnění jitrnic. Součástí budou rovněž prohlídky pivovarem a dorazí i bednáři z Plzně, kteří jako jedni z posledních vyrábějí dubové sudy a kádě tradičním způsobem. Více zde.

Den s Masarykem

V sobotu se v Lánech uskuteční Den s T. G. M., jehož součástí je mimo jiné nostalgická jízda vlakem Stříbrný šíp z Prahy do Stochova a odpoledne zpět. V muzeu se pak budete moci setkat s nejrůznějšími prvorepublikovými postavami, četníky či legionáři. Chybět nebudou ani oblíbená prezidentova jídla. Více informací zde.

Jihočeský kraj

Králičí hop

O víkendu se můžete přijít pokochat nevšední a „chundelatou“ podívanou. V Jindřichově Hradci se uskuteční mistrovství ČR v takzvaném králičím hopu, tedy disciplíně, v níž závodí člověk se svým králíkem, vedeným na vodítku a postroji. Soutěží se v parkuru, skoku vysokém i skoku dalekém. Další informace naleznete zde.

Plzeňský kraj

Smetanovské dny

Až do konce března se v Plzni koná hudební festival Smetanovské dny, který nabídne pestrý program pro příznivce klasické hudby, ale i řadu doprovodných akcí. V neděli můžete zavítat na hudebně-literární program, kde se seznámíte s tvorbou spisovatelů a skladatelů 19. století. Více naleznete zde.

Karlovarský kraj

Masopustní veselice

Masopustu ještě neodzvonilo. Poznat staročeskou tradici můžete v Královském Poříčí, kde se bude nejprve konat karnevalový průvod a následně venkovská veselice spojená se zabijačkovými hody. Nebudete ochuzeni ani o lidovou tancovačku či volbu krále masopustu. Další informace zde.

Ústecký kraj

Výstava orchidejí

Už se nemůžete dočkat, až jaro propukne naplno a všechno bude kvést? Zkraťte si čekání na barvy na výstavě orchidejí v Oblastním muzeu Litoměřice. Představí se vám na ní zástupkyně, které pocházejí z Českého středohoří, objevíte nejvýznamnější lokality, ale i ohrožené druhy i ty, které už patří do minulosti. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Bižuterní workshop

Zřejmě zejména dámy zaujme workshop, který se v sobotu uskuteční v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie. Budete si při něm moci pod vedením zkušené lektory vyrobit šitého motýla z korálků. Dílna je vhodná už pro středně pokročilé, rezervace na kurz je předem nutná. Více se dozvíte zde.

Královéhradecký kraj

Krakonošovi lyžníci

V Malé Úpě se v sobotu uskuteční 9. ročník tradiční akce na historických lyžích a saních. Do závodu se můžete zapojit nebo jen podpořit vaše favority, soutěžit se bude přitom nejen v klasických závodních disciplínách, ale také o nejlepší historický kostým. Akci doplní stánky s jarmarečním zbožím či venkovní gril. Další informace zde.

Pardubický kraj

O Tibetu

V pátek začíná v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí výstava, která návštěvníkům přiblíží Tibet. Nahlédnete do života jeho dnešních obyvatel, ale podíváte si do minulosti, třeba do doby před 60 lety, kdy proběhlo Tibetské národní povstání. Poznejte kulturu, tradice i myšlenky národa obývajícího střechu světa. Více naleznete zde.

Vysočina

Na výšlap

Pokud se chcete o víkendu provětrat, připojte se do výšlapu na Sádek. Sraz zájemců je v sobotu na nádraží v Moravských Budějovicích, odkud se svezete do Kojetic a poté se vydáte na nenáročnou túru dlouhou asi dva kilometry. Návrat bude v podvečerních hodinách, účast je bezplatná. Více zde.

Jihomoravský kraj

Výstava vín

Máte chuť na víno? Pak vyrazte v sobotu na výstavu vín do Čejkovic, kde ochutnáte celou řadu regionálních vzorků. Dorazí při tom velcí výrobci, ale i ti menší ze všech regionů vinařské Moravy, chybět nebude ani občerstvení a pohodou atmosféru dokreslí cimbálová muzika. Další informace naleznete zde.

Olomoucký kraj

Bluesový festival

Fanoušci blues by si neměli nechat ujít sobotní festival Blues Aperitiv v Šumperku, který hledá nové talenty mezi tuzemskými i zahraničními bluesovými kapelami. Přijďte podpořit svého favorita, přihlásily se desítky skupin, o jejich postupu rozhodne odborná porota sestavená z hudebních publicistů i samotných hudebníků. Více naleznete zde.

Zlínský kraj

Cestovatelská výstava



U příležitosti stých narozenin Miroslava Zikmunda se koná ve Zlíně výstava, inspirovaná cestami legendární dvojice dobrodruhů. Soubor uměleckých děl představuje kresby, grafiky, malby, ale i keramické, dřevěné a kovové plastiky. Podrobnosti o akci najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Komentovaná prohlídka

Dozvěďte se o Ostravě víc. V neděli můžete s průvodci vyrazit směrem na Haldu Emu, z níž se vám naskytne výhled na město, v průběhu se dozvíte množství zajímavostí o přilehlém okolí. Trasa není vhodná pro vozíčkáře ani kočárky, dlouhá je zhruba 2,5 kilometru. Více informací naleznete zde.