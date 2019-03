Diana Weinfurtová (Snow.cz)

Na Plešivci můžete využít dvě nástupní místa, jedno je na Loukách pod Plešivcem ze směru Amertamy-Boží Dar, druhé je v Pstruží, jedete-li ze směru Karlovy Vary nebo Chomutov. V obou případech jde o velkokapacitní parkoviště doplněná o pokladny, toalety, občerstvení i půjčovny lyží.

I přes jarní teploty se na Plešivci drží stále okolo 65 centimetrů sněhu a v provozu je většina sjezdovek. My jsme začali Hanou, která je se svými 1820 metry jednou z nejdelších v areálu. Její začátek představuje pěkný červený „slalomáček” do mírné pravotočivé zatáčky a v kombinaci s dostatečnou šířkou jde o jeden z nejoblíbenějších úseků tratě. Zbytek sjezdovky je sice mírnější, stále jde ale o sjízdnou širokou pistu, která se dá krásně pokládat do oblouků.

Středisko nabízí sjezdovky všech barev.

FOTO: Tomáš Rucký

Sjezdovky ve středisku se vyznačují šířkou a dobrou přehledností.

FOTO: Tomáš Rucký

Další jízdu jsme zkusili na Aidě, která začíná pěkně zostra černým sklonem, v druhé zatáčce už se ale příjemně červená a stále si zachovává dostatečnou šířku i přehlednost po celé své délce. Totéž se dá říct i o zbytku sjezdovek, jako jsou třeba Pavla nebo Renata, nikde nenatrefíte na nějaký krkolomný nebo nebezpečný úsek, areál je celkově velmi přehledný a jízda v něm má sportovní charakter i na mírnějších modrých tratích.

Rychle dolů i nahoru



Na Plešivci oceníte i rychlost sedačkových lanovek, na jeden kopec vedou až tři. Nebudete mít proto pocit, že trávíte ve středisku víc času na lanovkách než na samotných sjezdovkách.

Děti mohou projet houbou.

FOTO: Tomáš Rucký

Na Plešivci najdete i jeden z největších dětských parků u nás – disponuje čtyřmi pojízdnými pásy, slalomovými zvířaty, kolotočem nebo obří houbou, kterou děti mohou podjíždět. Rozhlehlý dětský park najdete u parkoviště na Loukách pod Plešivcem a jeho výhodou je naprosté oddělení od hlavních sjezdovek, takže dětem nehrozí srážka s rychlejším lyžařem. U dětského parku se nachází i bistro s toaletami, půjčovnou lyží a také dětská herna.

Odpočinout si můžete u baru.

FOTO: Tomáš Rucký

Ve středisku se můžete občerstvit v bufetech, après-ski stanu nebo v restauracích. Letos je nově otevřený stánek vedle Skibaru na sjezdovce Renata, kam můžete zavítat i v době večerního lyžování. Na plnohodnotný oběd můžete zajít do restaurace na vrcholu Plešivce nebo do restaurantu Fabrica art.