Žlutá, kam až oko dohlédne



Možná si říkáte, že za lány žluté nemusíme jako Češi nikam cestovat. Pole fotografy oblíbené a lidmi nepříliš milované řepky olejky okolo května nelze přehlédnout. Kdo by toužil vidět ještě rozsáhlejší žlutý koberec, ozvláštněný horami, vypadajícími trochu jako obří „krtince“, měl by zamířit do čínské provincie Jün-nan.

V Číně na jaře mají dokonce festival řepky.

Ideální doba k návštěvě je zhruba od poloviny února do poloviny března. Číňané jsou na svou brukev tak pyšní, že se zde každoročně koná i festival řepky s bohatým doprovodným programem.

Pláně v barvě pomerančů

Za teplou oranžovou můžete právě teď vyrazit do Kalifornie. Tamější louky pokryly „hleďavé“ jemné květy sluncovky kalifornské. Říká se jí také kalifornský máček, což ukazuje na spřízněnost s u nás poměrně běžným vlčím mákem.

Kalifornie je právě v plném květu.

Sluncovka je od roku 1903 státní rostlinou Kalifornie, a jak už název napovídá, její kvetení je závislé na množství slunečních paprsků. Letos jsou prý podmínky zcela ideální a očekává se rekordní sezona.

Rudé řasy

Do Číny podruhé, tentokrát na podzim. Cílem je Rudá pláž, která je vlastně největším mokřadem na světě. Na podzim se tradičně halí do barvy krve. Za vizuální přitažlivostí, která se v průběhu roku mění spolu s barvou, stojí druh mořské řasy s názvem sueda.

Rudá pláž není na koupání, ale rozhodně stojí za návštěvu.

Specifický ekosystém láká do provincie Pchan-ťin nejen hordy návštěvníků s fotoaparátem, ale také ptactvo, obzvláště typické jeřáby. Nejkrásnější je prý „pláž“ v září nebo říjnu při západu slunce.

Země vycházejícího slunce v růžové

Růžová sice není tradiční barvou duhy, leda tak v hlavách dětí, v cestování za živými barvami je ale tak typická, že ji prostě nelze vynechat. A růžová, to je Japonsko. Křehké okvětní plátky třešní jsou v zemi dostupné pouze pár týdnů v roce, a přesto přivábí miliony návštěvníků. Většina cestovatelů, kteří plánují cestu do Japonska, totiž zkouší sladit termín dovolené s kvetením ikonických sakur.

Pupence sakur jsou pečlivě monitorovány, aby byla předpověď doby květu co nejpřesnější.

Trefit se je ale obtížné, kvetení sakur ovlivňuje množství rozličných vlivů a loni dokonce kvůli tajfunům nečekaně vykvetly i na podzim. První květy se na ostrově Okinawa někdy objeví už na konci ledna, hlavní sezona je pak obvykle na přelomu března a dubna v Kjótu a Tokiu, Hokkaido rozkvétá kolem května.

Fuchsiové Hokkaido by mělo být k vidění v květnu.

Nejedná se však o jediný růžový zázrak, který v zemi můžete spatřit. Rovněž na ostrově Hokkaido jsou v květnu a červnu k vidění lány rozkvetlé plamenky šídlové. Fuchsiová až purpurová barva v květnu a červnu doslova zaplaví park Takinoue. S trochou štěstí tak můžete po cestě do Japonska stihnout oba barevné přírodní skvosty.

Fialová země ledu



Lupina nebo vlčí bob je rostlinou, která nenápadně zaplavila Island. Dokonce i ty části, kde se všichni domnívali, že kvůli drsným a nehostinným podmínkám nic růst nemůže. Na jednu stranu byla lupina částečným řešením problémů s erozí půdy, na tu druhou se už dnes mnozí obávají, že rostlina je tak invazivní, že vytlačuje jiné druhy a ohrožuje biodiverzitu země.

Ať už podle názoru zázrak, nebo prokletí, kdo chce fialový Island vidět na vlastní oči, měl by na cestu vyrazit v červnu.

Ostrovy v barvě zvonků

Hyacintovec britský, ač pochází původně především ze západní Evropy, se zabydlel hlavně ve Spojeném království. Zhruba na dva týdny v roce vytvoří jemné drobné kvítky impresionistický koberec tamějších luk a lesů.

Něžné modré kvítky v květnu na dva týdny zaplaví lesy a pláně Spojeného království.

Když se vyvede počasí, je zejména skotské jaro s rozlehlými jezery, zelenými horami a modrými lány zvonků ideální dobou k návštěvě. Období květu zvonků, obvykle máj, navíc není tak profláknuté jako další zmíněné destinace. Můžete se tedy romantickými kulisami procházet zcela bez davů. V Kinclaven najdete dokonce les, který nese jejich jméno. Mimo mnohá další místa rostou i v okolí Loch Ness, Loch Lomond nebo na oblíbené Skotské vysočině.

Paleta barev



Kde najít všechny zmíněné barvy a mnohé další na jednom místě? Nečeká vás cesta za oceán, a kdo nechce, nemusí ani letět. Do tzv. zahrady Evropy, nizozemského Keukenhofu, se dostanete i autobusem. Pokud vám nevadí davy, nepochybně nebudete litovat. Letos bude květinový park otevřen mezi 21. březnem a 15. květnem.

Nizozemsko je proslulé hlavně tulipány, ale najdete tam i pestrý výběr dalších květin.

Velmi oblíbené jsou i výlety na nizozemská tulipánová pole. Hlavní sezona obvykle začíná v půlce dubna a od Amsterdamu jsou vzdálená, téměř co by kamenem dohodil.

Tak za kterou barvou se letos vypravíte?