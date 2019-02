mšv, Novinky

Praha



Masopust v archeoparku

V sobotu se můžete s dětmi vydat do Archeoparku Liboc, kde se budou konat masopustní oslavy. Zatímco děti se budou seznamovat s tradicemi a zvyky, které se držely v minulosti, a těmi, které se drží dnes, dospělí mohou zaskočit k mistru řezníkovi pro nějakou zabijačkovou specialitu, ať už jitrničku nebo tlačenku. Chybět nebude ani ukázka tradičních řemesel či živá hudba. Více najdete zde.

Den divoké přírody

Navštivte o víkendu Malou Chuchli, kde se budou konat oslavy Světového dne divoké přírody. Dozvíte se, jak moc je důležitá nejen pro lidstvo, ale pro celou planetu. Aktuálně stojí před hrozbou vyhubení 5000 druhů, včetně některých obyvatel českých lesů. Proč jsou ohrožení a jak jim můžete pomoci? Dozvíte se na akci. Podrobnosti zde.

Dva Honzové

Vyrazte na pohádku do Kulturního domu Kyje. Utkáte se v ní se zlým obrem a pomocníky vám tentokrát nebude jeden Honza, ale rovnou dva. V tom může být ale drobný problém, protože princezna si může vybrat jen jednoho z nich. Kdo nakonec získá její srdce? To se dozvíte během představení, v němž nebudou chybět ani písničky. Další informace zde.

Středočeský kraj

Za zvířátky do ohrádky

Zoopark Zelčín zve na nedělní komentovanou prohlídku a krmení zvířat. Návštěvníci se budou moci podívat, jak zvířecí obyvatelé bydlí, jak se chovají, ale budou si je také moci pohladit a sami nakrmit. Setkají se při tom třeba s ovečkami, kozami nebo i poníky. Více informací najdete zde.

Zaniklá řemesla

Seznamte se s řemesly, se kterými se dnes už jen tak nesetkáte. Jejich festival se uskuteční na zámku v Brandýse a přivítá vás na něm stovka řemeslníků a umělců. Uvidíte třeba předení na vřeteni a kolovratu, tkaní či karetkování. Nahlédnete do tajů středověkého lékařství a ochutnáte také jídla z černé kuchyně. Podrobnosti najdete zde.

Jihočeský kraj

Českokrumlovský masopust

Od sobotu až do úterý se budou v českokrumlovských Klášterech konat oslavy masopustu. Těšit se můžete na tvoření masopustních maškar, ale také na velkolepý jarmark, kde nebudou chybět ukázky řemesel a s nimi spojené tvořivé dílny, ale také ochutnávky nejrůznějších dobrot. Více se dozvíte zde.

Plzeňský kraj

Papírové království

Obdivovat zručnost a preciznost můžete na výstavě v Domě historie Přešticka. Nese název Papírové království a zhlédnete na ní zhruba pět stovek modelů ze všech oblastí lidské činnosti. Modely představují hrady, zámky, městské stavby a lidovou architekturu, ale také historická vozidla, lodě nebo různé figurky. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Pat a Mat na dovolené

Jak to dopadne, když se dvojice kultovních kutilských nešiků vydá na dovolenou? To můžete zjistit při nedělním představení v Karlovarském městském divadle. Pat a Mat budou cestovat vlakem, poletí letadlem, ale zamíří až do vesmíru. A když se konečně po útrapách dostanou do hotelu, chtějí ho přetvořit tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu. Více zde.

Ústecký kraj

Výtvarná dílna

Že nejsou galerie vhodné pro děti? Přesvědčte se o opaku v Domě umění v Ústí nad Labem. V sobotu v něm proběhne dílna, jejíž tématem bude spolupráce. Připraven je interaktivní a živý program, který nebude nudit ani nejmenší, ani rodiče a společně se vám povede prolomit mýty o sterilních galeriích. Další informace najdete zde.

Liberecký kraj

Masopustní veselice

Seznámit se s tradicemi a zvyky budete moci během masopustu na Vísecké rychtě v Kravařích. Dospěláci se mohou těšit na speciality od řezníka, pro děti jsou zase nachystány tvořivé dílny, ukázky řemesel nebo pohádka. Masopustní masku si samozřejmě budete moci zhotovit v rámci workshopu na místě. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Masopust na statku

Masopust ve skutečně autentickém prostředí si budete moci užít na Šrámkově statku v Pileticích. Vynechány nebudou ukázky tradic a zvyků. Bude se péct chleba a boží milosti, těšit se můžete také na ukázky technik lidové tvorby nebo malý řemeslný trh s bohatým občerstvením. Více informací najdete zde.

Pardubický kraj

Probuzení ježibaby

Ježibaby není třeba se bát. Přijďte ji probudit ze zimního spánku do pardubického Muzeu perníku v Perníkové chaloupce a oslavte její narozeniny. Slavit se bude skutečně velkolepě, a to podáváním vepřových specialit. Pokud dětem jitrnice či jelítka nevoní, nemusí smutnit. Chybět nebudou perníky, ale ani dort, který ježibaba dostane. Více zde.

Vysočina

O Ferdovi Mravenci

Třebíčské divadlo Pasáž v sobotu uvede zábavný muzikál, který diváky přenese do říše nejmenších tvorů, hmyzu. Vydejte se na dobrodružství s Ferdou Mravencem a jeho přáteli Beruškou či broukem Pytlíkem. Podrobnosti najdete zde.

Jihomoravský kraj

Tajemná Indonésie

Chtěli byste se s dětmi vypravit někam daleko? Pokud to chcete stihnout během jednoho odpoledne, navštivte výstavu Tajemná Indonésie v Moravském zemském muzeu v Brně, kde se seznámíte s etniky žijícími třeba na Nové Guineji, Pacifiku i Šalamounových ostrovech. K vidění jsou velkoformátové fotografie, ale i nejrůznější autentické předměty, včetně seker či kostěných nožů. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Dětská dílna

Užijte si tvořivé odpoledne v Olomouci. V Divadle na cucky se uskuteční malý ateliér, v němž se děti seznámí se základy malby a kresby portrétu a autoportrétu. Vyzkoušejí si zároveň nejrůznější výtvarné techniky. Inspiraci při tom mohou nalézt v aktuální výstavě, která se koná v Galerii XY. Další informace najdete zde.

Zlínský kraj

Kroměřížský masopust

Malým i velkým je určen masopustní jarmark, který se uskuteční v sobotu v Kroměříži. Návštěvníci si na něm budou moci dát zabijačkové speciality, sýry, koláče, ale i všemožné další dobroty. A zatímco dospělí ocení možnost zapojit se do zabijačkového workshopu, pro děti budou připraveny tvořivé dílničky. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Jarní prázdniny v zoo

Ostravská zoo běží až do poloviny března v prázdninovém režimu. Znamená to, že je připraven nejrůznější doprovodný program, zájemci mohou navíc přikrmit volně žijící ptáky. Především ale v zoo platí zlevněné mimosezonní vstupné. Další informace naleznete zde.