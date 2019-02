mšv, Novinky

Praha



Festival ginu

Holdujete nesmrtelné klasice gin a tonik? Pak v sobotu nevynechejte již čtvrtý ročník Ginfestu ve Vinohradském pavilonu. Na jednom místě se můžete těšit na degustace ginů a toniků z celého světa, součástí budou také vzdělávací semináře, kde se o svém oblíbeném nápoji možná dozvíte něco nového. Podrobnosti najdete zde.

Žižkovský masopust

Od soboty do úterý se bude na Žižkově oslavovat masopust. Prakticky každý den se můžete těšit na atraktivní program, bude se zpívat, tančit, přichystány jsou také workshopy nebo zabijačkového dobroty. Vrcholem bude úterní masopustní průvod v doprovodu muzikantů, artistů a dalších. Více najdete zde.

Výstava koček

Milovníci koček by si neměli nechat ujít jarní výstavu. Představí se na ní více než 30 plemen, o nichž se dozvíte nejrůznější zajímavosti přímo od chovatelů. Po celý den budou probíhat také přednášky, které souvisejí s chovem, veterinárními tématy apod. Více informací zde.

Středočeský kraj

Masopust ve skanzenu

Atmosféru staročeského masopustu budete moci nasát ve skanzenu v Kouřimi. Oslavy se uskuteční v neděli a přichystána je zábava pro všechny věkové kategorie, dozvíte se o tradicích, masopustních maskách, stolování a dalším. A nebude samozřejmě chybět ani něco dobrého k snědku. Ochutnávat se budou koblížky podle receptu ze 17. století, ale také zabijačkové speciality. Další informace zde.

Osiřelé památky

Navštivte v Rakovníku výstavu o osiřelých památkách. Na fotografiích se seznámíte se sakrálními objekty na území České republiky, které jsou opuštěné, zpustlé a ve velmi špatném stavu, a to i přes snahu lokálních organizací, které usilují o jejich záchranu. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Lyžařský závod

O víkendu se bude ve Skiareálu Lipno konat závod v obřím slalomu. Mohou se do něj přihlásit rekreační i ostřílení lyžaři z řad veřejnosti. Závod se pojede na sjezdovce Promenádní. V rámci akce proběhne také bezplatné testování lyží. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Zabijačkové hody

Vyrazte na pravou zabijačku do pivovaru v Chodové plané. Těšit se můžete na všechny tradiční dobroty od jitrnic po tlačenku, ale také na průvod masek obcí za doprovodu dechové hudby. Následovat bude veselice. Další informace naleznete zde.

Karlovarský kraj

Masopustní hody

Masopustní veselí se nevyhne o víkendu ani Chebu, kde proběhne jednak průvod městem, ale následně také hody. V nabídce při tom budou zabijačkové speciality, tedy jitrnice, jelita a podobně, ale také sladké ve formě koláčů, koblížků nebo perníků. K dokreslení atmosféry bude celé sobotní odpoledne vyhrávat i kapela. Více najdete zde.

Ústecký kraj

Zahájení sezony

V sobotu bude na zámku v Benešově nad Ploučnicí zahájena letošní turistická sezona. Během března bude otevřeno pouze o víkendech, ale projít si můžete všechny návštěvnické okruhy, které čítají Horní a Dolní zámek nebo Wolfův palác s expozicí historických hodin. Podrobnosti najdete zde.

Liberecký kraj

Prohlídka krytu

Jako každou první sobotu v měsíci, tak i o této se zpřístupni největší liberecký kryt civilní ochrany v Lucemburské ulici. Návštěvníci si mohou prohlédnout původní vybavení, včetně plně funkční strojovny. Ke zhlédnutí je také celá řada dobových dokumentů nebo exponátů, které se vztahují k civilní ochraně. Více zde.

Královéhradecký kraj

Od sklepa po půdu

V sobotu dostanete příležitost projít si broumovský klášter doslova od sklepa po půdu. Nahlédnete do prostor, které jsou běžně nepřístupné, do nejkrásnějších částí, ale také do sálů s expozicí Poklady z depozitářů. Kapacita prohlídek je omezená, místo si raději rezervujte předem. Více informací najdete zde.

Pardubický kraj

Zahájení sezony

Hrad Svojanov otevře v sobotu své brány v nové návštěvnické sezoně. Výletníci se budou moci pokochat zrestaurovanými pokoji v dámské části, konkrétně na obnovené stropní malby a podobně. Poprvé v historii se návštěvníci podívají také do bývalých koníren v předhradí, kde vznikla prostorná galerie. Více najdete zde.

Vysočina

Móda a auta

Přeneste se o sto let zpět do minulosti. V Třebíči se až do konce dubna koná výstava, která představuje módu a automobily za dob první republiky. Prohlédnete si, v čem tenkrát chodili dámy i pánové, jak elegantní byly tehdejší vozy a mnoho dalšího. Více informací zde.

Jihomoravský kraj

Slavnosti uzeného

Již pošesté se budou moci návštěvníci vypravit na Slavnosti moravského uzeného, které se konají o víkendu na hradě Veveří. Volit se bude Král uzenářů, přichystána je také amatérská soutěž o nejlepší uzené. Těšit se můžete také na degustace vína nebo doprovod v podobě harmonikáře a cimbálovky. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Celodenní závod

Pokud máte pocit, že jste vytrvalí, prověřte svoje schopnosti na Jesenické 24hodinovce, která, jak už název napovídá, probíhá skutečně celý den. Místem konání je hřeben Jeseníků, závodit mohou jednotlivci i týmy. Vítězí ten, kdo během vymezené doby najede nejvíce kilometrů. Podrobnosti o akci najdete zde.

Svatební veletrh

Chystáte se do toho se svou drahou polovičkou praštit? Pak navštivte malý svatební veletrh, který se uskuteční v olomouckém prostoru Cirk Atum. Součástí bude módní přehlídka svatebních šatů, ale i těch družičkovských, dále ukázky saténových a umělých květinových vazeb, nebo i taneční vystoupení. Více informací najdete zde.

Zlínský kraj

Do sklárny

Zajímá vás, jak se vyrábí sklo? Pak v sobotu navštivte v rámci dne otevřených dveří sklárny Květná. Při exkurzi zhlédnete celý postup ruční výroby nápojového a dekoračního skla, uvidíte tavení skloviny, práci mistrů foukajících skleničky, ale také broušení, gravírování a další dekorační úpravy. Podrobnosti najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Cestovní veletrh

Nevíte, kam se vypravit na dovolenou a chcete načerpat inspiraci? Pak navštivte o víkendu veletrh Dovolená 2019 na ostravském výstavišti Černá louka. Součástí budou cestovatelská promítání a debaty se zajímavými osobnostmi, ale také ochutnávky oblíbených krajových specialit. Více se dozvíte zde.