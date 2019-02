Karel Otcovský, Právo

Vyhlídka byla situována do místa, kde již ve druhé polovině 19. století stávala rozhledna poblíž tamního přívozu. „Na uměle vystavěném kopečku, v jehož útrobách se skladoval led k chlazení piva pro restauraci v sousedícím Zámečku, stál dřevěný altán. Vyhlídku si u svého výletního sídla postavil představitel rodu Schwarzenbergů,“ přiblížila Právu historii parcely Martina Červinská z firmy Reader & Falge, která novou rozhlednu postavila za zhruba 2,5 milionu korun, přičemž polovinu investice činí dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

Nová vyhlídka je ve tvaru hyperboloidu, připomíná přesýpací hodiny. „Hlavní nosná konstrukce je tvořena 40 až 12metrovými dřevěnými kůly. Ukotvena je na nové železobetonové podestě, zastřešení je z nepromokavé plachty. Přístup na ochoz vyhlídky je po ocelovém točitém schodišti,“ popsal své dílo architekt stavby Luboš Hruška.

Výška vlastní vyhlídky je 7,3 metru, ochoz je ve výšce 4 metry. „Hlavní výhled bude na řeku Labe v ohbí u Lovosic, dále pak na dominantní vrchy v okolí - Lovoš a Radobýl,“ upřesnil Hruška.

Červinská věří, že se vyhlídka po zpřístupnění stane cílem místních i turistů při procházce podél Labe. Do budoucna by navíc tuto lokalitu mohla zatraktivnit lávka přes řeku pro pěší a cyklisty do obce Píšťany. Za zhruba 80 milionů korun ji plánuje postavit město. Tolik peněz však v pokladně na realizaci nemá, vedení radnice proto intenzivně hledá pro investici vhodný dotační titul.