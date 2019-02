Michael Švarc, Novinky

Benátky se svými kanály a úzkými uličkami jistě patří mezi velmi romantická města. Tedy pokud se zrovna netísníte se stovkami dalších turistů, kteří se hromadí kolem restaurací, na náměstí sv. Marka u Dóžecího paláce nebo jiných pamětihodností. Je to sice smutné, ale Benátky mají v posledních letech k idyle daleko, s hordami turistů bojují pomocí zákazů, plánem do budoucna je vstup do města zpoplatnit.

Člověk přitom za romantikou nemusí od Benátek ani příliš daleko. Vyrazit můžete do blízké Padovy, která se rovněž pyšní množstvím pitoreskních zákoutí, muzei a bohatou historií obecně. Je jedním z nejstarších severoitalských měst, podle BBC se v něm zrodila také moderní medicína.

Padova vám nabídne množství restaurací a kaváren v zastrčených uličkách.

FOTO: Profimedia.cz

Pokud prahnete ale především po památkách, spíše než po vědě, neměli byste minout třeba Palazzo della Ragione, baziliku svatého Antonína nebo náměstí Prato della Valle, které lemuje oválný vodní kanál skoro jako v Benátkách.

Amsterdam vyměňte za Utrecht



Když už je řeč o kanálech, ty jsou rovněž dominantou Amsterdamu, který bohužel postihl podobný osud jako Benátky. Hlavní město Nizozemska je turisty přecpané, do slavných muzeí se stojí fronty, někde si bez rezervace ani neškrtnete. V jednu chvíli se navíc musíte vyhýbat autům, tramvajím, cyklistům — kterých jezdí v Amsterdamu skutečně hodně — občas i splašeným chodcům. Jako romantika to moc nezní, že?

Naštěstí Nizozemsko nabízí klidnější alternativy, které vás navíc neochudí ani o typickou architekturu a kanály. V příjemné vzdálenosti od Amsterdamu se nachází Utrecht, spíše menší univerzitní město. Také se v něm jezdí na kole, také v něm mají kanály neboli grachty a rovněž v něm najdete i proslulé coffee shopy. Naštěstí není moc v hledáčku turistů, takže se v něm nebudete mačkat s hordami lidí.

V Amsterdamu vyloženě památky nenajdete. Na okraji Utrechtu se můžete pokochat palácem z 19. století postaveným ve středověkém stylu.

FOTO: Profimedia.cz

Kanály najdete i v Goudě, kde můžete sníst tolik kvalitní goudy, kolik se vám zamane.

FOTO: Profimedia.cz

A pokud prahnete ještě po něčem komornějším, zamiřte do Goudy. Mají tam muzeum stejnojmenného velmi chutného sýra, který můžete pořídit jako suvenýr prakticky kdekoli ve městě.

Kanály napotřetí: to jsou belgické Bruggy. Městečko je to sice malé, ale natolik proslulé, že z tamních cen vás bude přecházet zrak. A turistů mají také hodně. Romantických procházek si sice užijete do sytosti, ale pokud vás opět zajímají nějaké alternativy, zkuste Gent, který leží někde mezi Bruggami a Bruselem.

Promenáda kolem řeky nabízí to nejlepší z Gentu.

FOTO: Profimedia.cz

V Gentu je vše o něco větší a majestátnější, nábřeží kolem řeky Leie lemují nádherné gotické stavby, které sem tam protne nějaká moderní budova. Ceny v Belgii jsou obecně vyšší, ale aspoň se budete moci známým pochlubit, že jste byli ve městě, které nejspíš většina českých turistů nenavštívila a možná ho ani nezná.

Baltské státy si pozornost zaslouží



V Paříži už jste možná byli. Město světel je domovem všech romantiků a na procházkách kolem Seiny opravdu něco je. Ve Francii je ovšem tolik kouzelných zákoutí, že odškrtnout si celou zemi jen návštěvou hlavního města je nebetyčný hřích. Pokud vám nevadí nasednout do auta a strávit na cestách několik hodin, zamiřte do Alsaska.

Konkrétně třeba do městečka Colmar. A věřte, že v životě spatříte jen málo romantičtějších míst. V historické perle můžete dlouze obdivovat hrázděné domky s barevnými okenicemi, které jsou na jaře a v létě osázené truhlíky s květinami. Na Paříž zapomenete raz dva.

Nač jezdit až do Paříže, když romantické výhledy nabízí i mnohem bližší alsaský Colmar?

FOTO: Profimedia.cz

Sever Evropy, respektive baltské státy, je turistického ruchu zatím obecně dost ušetřen. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu by si zasloužil mnohem větší pozornost. Lotyšská Riga a estonský Tallinn spolu soupeří nejen o to, kde byl poprvé vztyčen vánoční stromek, ale také o to, které z těchto měst je romantičtější a hezčí. Rozhoduje se to velmi těžko, obě mají krásná historická centra s řadou památek. Příjemné mají i ceny, většinou jsou srovnatelné s Prahou.

Estonskému Tallinnu dominuje hrad.

FOTO: Profimedia.cz

Mimochodem, opomenout byste při výběru romantických měst neměli ani Ukrajinu, konkrétně druhé největší město Lvov. Ze všech zmíněných destinací vás pobyt vyjde zřejmě vůbec nejlevněji, a přitom nebudete ochuzeni o krásnou architekturu v historickém centru, pitoreskní uličky nebo tradiční kuchyni.