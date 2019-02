mšv, Novinky

Muzeum je dílem přátel Phila Sklara a Brada Novaka, kteří se sbíráním figurek začali před 16 lety. Za tu dobu se jim podařilo shromáždit přes 10 000 předmětů, z nichž některé jsou i v životní velikosti nebo se řadí mezi skutečné rarity. K vidění jich je ve stálé expozici ovšem pouze část, ostatní budou veřejnosti představeny například v rámci krátkodobých výstav nebo při jiných příležitostech.

„Vložili jsme do toho úplně všechno,“ řekl Sklar pro lokální server Journal Sentinel. Naráží při tom na fakt, že oba sběratelé před čtyřmi lety zanechali svých prací v kanceláři, aby se mohli naplno věnovat svému snu. V muzeu se mohou návštěvníci dozvědět informace nejen o jednotlivých postavách, které figurky zosobňují, ale také o jejich samotné výrobě. „Baví nás to, odsud vychází vášeň. Také se nám líbí reakce lidí, když si sbírku prohlížejí,“ doplnil Sklar.

Usilují o rekord



Zakladatelé muzea nyní pracují na tom, aby jejich sbírku certifikoval výbor Guinnessovy knihy rekordů jako největší na světě. Dosavadní jedničkou je Phil Darling z Kanady, který vlastní přes 2400 figurek. Od jeho jmenování v roce 2015 svou sbírku ale rozšířil o dalších 500. Bude ho prý mrzet, až už nebude držitelem rekordu, těší se ovšem, až jednou zavítá do muzea v Milwaukee. „Mám to na svém seznamu přání,“ řekl.

A nod to the past: The National Bobblehead Hall of Fame and Museum recently opened at 170 S. First St. in Milwaukee. https://t.co/U3h7EaFz0L — Journal Sentinel (@journalsentinel) 10. února 2019

Menší muzea s figurkami bobblehead existují i jinde v USA, například v Miami. Je nicméně zaměřené především na baseball, tedy hráče, maskoty a komentátory. Sklar doufá, že sbírka, kterou dal s Novakem dohromady nepřiláká jen fanoušky figurek s kývajícími hlavičkami, ale všechny, kteří chtějí spatřit něco neotřelého. „Ve světě se děje spousta negativních věcí. Potřebujeme mít, kam utíkat, kde se bavit i trochu vzdělávat,“ myslí si Sklar.

The National Bobblehead Hall of Fame and Museum was co-founded by two friends who have been collecting the figures for the past 16 years. https://t.co/KUVYxL7wyi — Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) 8. února 2019

National Bobblehead Hall of Fame and Museum, jak zní celý název instituce, je zatím otevřeno jen ve všední dny. O víkendech by mělo být přístupné už od jara. Vstupné vyjde na pět dolarů, tedy něco málo přes 110 korun.

Spojené státy americké se mohou chlubit i několika dalšími zajímavými muzei. Třeba vloni otevřeným muzeem konopí, které má být vůbec první svého druhu na světě, nebo výstředním muzeem banánů.