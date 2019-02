Turecké městečko u známé památky oživily sociální sítě

Patří mezi nejznámější turecké přírodní úkazy. Pamukkale neboli bavlněný hrad je už desítky let návštěvnickým evergreenem, což ovšem neplatí pro stejnojmenné městečko ležící hned pod ním. To turisté dlouho přehlíželi a místní obyvatelé žili ve stínu slavné památky. Změnilo se to až před pár lety díky sociálním sítím, uvedl server BBC.