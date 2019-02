ČTK

V Jihočeském kraji ročně přenocují čtyři miliony turistů. Zatímco počet turistů z německého Bavorska roste meziročně o 20 procent, u Rakušanů je tempo pomalejší.

"Krumlov už berou Rakušané jako vedlejší. Ale strašně zajímavá je pro ně Třeboň včetně ryb a ochutnávek ryb, protože je mají hodně rádi. I cyklistika v České Kanadě. Začínají to objevovat," řekl Polášek.

Jarní městská slavnost v rakouském Linci bude v květnu věnována Jihočeskému kraji. V centru města představí kraj svou gastronomii, řemesla, podniky, cestovní ruch i kulturu. Očekávaná návštěvnost slavností, které potrvají od 16. do 18. května, je 300 000 lidí. Zapojí se až 100 účastníků včetně pivovaru Budvar.

Nejen hlavní lákadla



Turistům ze všech zemí nenabízí centrála jen hlavní místa jako Český Krumlov nebo zámek Hluboká. Připravuje i výletní trasy do měst Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Tábor a na Šumavu.

Letos bude navíc hodně spolupracovat s jihočeským letištěm. Z jihu ČR by se do světa mělo létat od jara 2020. Letiště by mělo mít do dubna 2019 nový terminál pro cestující, světelnou navigaci, radionavigaci a větší stání pro letadla.