mšv, Novinky

Na základě posbíraných dat si Singapur, který obecně zaujímá pozici jednoho z nejbezpečnějších států světa, vysloužil celkové skóre 97 bodů. „Velmi bezpečně se tu cítí sami obyvatelé, proto je tento městský stát ideální pro sólo cestování,“ napsal server WeGoPlaces. Singapur následují Norsko, Island a Finsko s 93 body a s 91 Uzbekistán. První desítku poté uzavírají Hongkong, Švýcarsko, Kanada, Indonésie a Dánsko.

Co se týče těch nejvíce mírumilovných zemí, zaujímá podle dat Světového indexu míru první příčku Island, a to už celých 10 let. V těsném závěsu za ním jsou Nový Zéland, Rakousko, Portugalsko a Dánsko. Pomineme-li ve výběru Zéland, je podle indexu Evropa nejmírumilovnějším kontinentem světa.

Bojí se chodit v noci



Na druhé straně barikády, tedy co se týče nejriskantnějších zemí pro sólo cestovatele, stojí Venezuela s pouhými 44 body a Afghánistán s 45. První desítce dále dominují zejména africké státy, jako jsou Jižní Súdán, Gabon, Libérie, Jihoafrická republika, Botswana či Sierra Leone. Riskantní jsou pro cestovatele bez doprovodu také Mexiko a Dominikánská republika.

Server WeGoPlaces radí v případě cestování do takových zemí velkou obezřetnost. Například jen 17 procent obyvatel Venezuely uvedlo, že se cítí bezpečně, když jde v noci po ulici, a jen 24 procent věří místní policii. Skoro polovině pak byly v posledních letech ukradeny peníze. Více krádeží ohlásili už jen obyvatelé Afghánistánu, Ugandy a Jižního Súdánu.

Také české ministerstvo zahraničních věcí píše, že při cestách do Venezuely existuje kvůli tamní napjaté situaci množství bezpečnostních rizik, a to především v hlavním městě Caracasu.