Ženě na vozíku nedovolili nastoupit do letadla. Prý by se o sebe nepostarala

Vynechat svůj let musela dvaadvacetiletá Šen Čcheng-čchingová. Je totiž na vozíku a podle personálu společnosti Hong Kong Airlines, s níž měla letět z Hongkongu do Tchien-ťinu, by se o sebe bez doprovodu nedokázala postarat, a nebyla proto puštěna na palubu. Žena je ale na létání sama zvyklá, napsal server Independent.