„Uhodila desátá hodina, uhodila desátá hodina," toto hlášení, vždy v odpovídající čas, se nese lausannskou nocí bez přestávky od roku 1405. Po celý rok, vždy mezi dvaadvacátou hodinou večerní a druhou hodinou noční, vychází ponocný každou hodinu ze své hlásky umístěné ve výši 153 uhlazených schodů zvonice katedrály, aby zkontroloval orloj.

Původně byla úloha ponocného mnohem důležitější. Ve městech s dřevěnými středověkými domy byl oheň stálou hrozbou. Díky síti pomocníků na zemi měl ponocný na katedrále, nejvyšší stavbě ve městě, vyhlašovat co nejrychleji poplach.

