Na výletní lodi vznikne nejdelší tobogán mimo pevninu na světě

Zábava je důležitým aspektem výletních lodí. Výjimkou proto nejsou nejrůznější atrakce v podobě drah na motokáry, sportovních hřišť a podobně. Na plavidle Navigator of the Seas společnosti Royal Caribbean nyní vznikne nejdelší tobogán mimo pevninu na světě, turisté by ho měli vyzkoušet už koncem února.