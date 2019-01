mšv, Novinky

Devětadvacetiletý muž není turistům k dispozici pouze jako průvodce, ale také jako bodyguard — to kdyby se schylovalo k něčemu riskantnímu. Práce, kterou vykonává, přináší ale ve výsledku největší riziko právě jemu a jeho rodině. „Občas dostávám výhružky od neznámých lidí, kterým se nelíbí, že pracuji s cizinci. Snažím se jim vysvětlit, že to nejsou žádní vojáci, ale obyčejní turisté,“ uvedl Kohistani.

Navzdory tomu ale se svou prací skoncovat nechce, na to už do ní pronikl až příliš hluboko. Obavu má nicméně z toho, že by se hnutí Tálibán mohlo v Afghánistánu dostat opět k moci. Právě od teroristů, hlásících se k této organizaci, dostal také řadu výhružek. „Pro tyto lidi bohužel není rozdíl mezi cizinci, vojáky a turisty. Že jste cizinec je pro ně dostačující,“ vysvětluje, proč se setkává s nepochopením.

Společnost provozuje muž od minulého roku.

FOTO: Profimedia.cz

Jeho služeb ale koneckonců využívají turisté, kteří při návštěvě tak rizikové země, jako je Afghánistán, s případným nebezpečím musejí počítat. Kohistani si vybavuje jeden incident, kdy své klienty prováděl třetím největším městem v zemi, Herátem. Při prohlídce mešity ho napadlo pět lidí. „Obklíčili mě a velmi hrubě se ptali, proč jsem k nim přivedl nemuslimy. Snažili se mě zfackovat, ale já už vím, jak jednat s takovými lidmi. Nejprve je zkusíte uklidnit slovně, a když to nezabere, co nejrychleji odejdete,“ doplňuje.

Obraz země je zkreslený



Kohistani byl součástí armády 10 let, vlastní společnost si založil loni. Trápil ho snižující se počet turistů mířících do země. Loni koncem září jeho služeb využili čtyři lidé a dalších pět poté koncem roku 2018. Jednalo se o turisty z Velké Británie, USA, Ruska, Itálie, Rakouska či Bulharska.

Ministerstva zahraničí, včetně toho českého, obecně turistům návštěvu Afghánistánu nedoporučují kvůli rizikům. Kohistani si je toho vědom a cizince nijak neviní, že do jeho mateřské země nejezdí častěji a v hojnějších počtech. Na bezpečnostní situaci podle něj závisí zcela vše. Zároveň dodává, že velká většina lidí v Afghánistánu je k turistům přátelská. „Vím, kam bychom měli a neměli chodit, kde jsou jaká bezpečnostní opatření, a kde se nevyplatí ani zastavit,“ vysvětluje průvodce.

Průvodce tvrdí, že žádný jeho klient zatím nebyl ohrožen.

FOTO: Profimedia.cz

Obraz Afghánistánu je podle Kohistaniho značně zkreslen.

FOTO: Profimedia.cz

Turisté ho samozřejmě musejí v zájmu svého vlastního bezpečí poslouchat. „Je mou povinností ukázat světu pravou tvář mojí země a přesvědčit je, že i tady chtějí lidé mír, prosperitu a dobrý život,“ tvrdí. „Jsme ze všech válek unavení.“

Kohistaniho služby si podle všeho pochvalují i jeho zákazníci. „Cítil jsem se s ním bezpečně, přestože je mnohem mladší než já. Znal silnice, místní lidi, a když jsem byl nervózní, uklidnil mě. Je důvěryhodný a má dobrou angličtinu,“ pochvaloval si Andy McGinlay ze skotského Glasgow. „I když je jeho život prakticky neustále v ohrožení, zdá se mu smysluplné usilovat o to, aby cizinci poznali Afghánistán i z jiné stránky,“ uzavřel.