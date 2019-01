Pavel Orholz, Právo

„Rabenštejnská věž se nyní uvolnila po předchozím nájemci. Máme představu, že bychom do budoucna chtěli udělat cestu historickými Budějovicemi. Je tady celá řada věží a například v Železné panně funguje spolek Města Otakarova s novou expozicí, kterou bude dokončovat v příštím roce. Plán do budoucna je tedy využití věží v centru Českých Budějovic k oživení turistického ruchu,“ vysvětlil záměr náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Upozornil také na Polygonální baštu, kde sídlí například Galerie Pod Kamennou žábou. „Tam bychom uvažovali o další výstavě týkající se historie, například 17. století v Českých Budějovicích. Především však budeme řešit Rabenštejnskou věž, kde se uvolnily prostory,“ podotkl náměstek.

Zmínil, že pronájem Rabenštejnské věže bude na kratší dobu. „Snažili bychom se s muzeem a spolky připravit výstavu týkající se Budějovic v 19. století. Byla by tam prezentována témata koněspřežky, Lanny, T. G. M., česko-německé historie nebo historie nedalekých Žižkových kasáren, Hašek a Švejk,“ vyjmenoval Bouzek. Uspořádání výstavy v Rabenštejnské věži si podle něho vyžádá přípravu minimálně jednoho roku.

Výrazné taháky chybí



Náměstek pro cestovní ruch Viktor Vojtko připustil, že v Českých Budějovicích chybí větší turistická lákadla. „Je tady náměstí, Černá věž a Budvar jako ty hlavní. O dalších atrakcích můžeme mluvit spíše v rámci pořádaných akcí. Tento záměr je velmi zajímavý právě proto, že posílí zájem o naše město,“ je přesvědčený Vojtko.

Přesnou představu, jak by mohlo vypadat v Českých Budějovicích putování po věžích, vedení radnice zatím neuvedlo. Konají se zde už nyní ale například kostýmované prohlídky po stopách sochaře Josefa Dietricha a kameníka Zachariáše, které zájemce zavedou do 18. století, na českobudějovickou radnici, Piaristické náměstí nebo do Krajinské ulice. O prohlídky je velký zájem. Hlásí se i místní, aby se dozvěděli více o historii svého města.