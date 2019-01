Každý návštěvník neobydleného ostrova bude nyní pomocí cedulí upozorněn, že má nechat zvířecí obyvatele na pokoji. „Skládám slib, že budu respektovat a chránit chlupaté a opeřené rezidenty ostrova Maria. Mám na paměti, že jste divocí, a já se vám nebudu plést do cesty,“ píše se v takzvaném ostrovním slibu, který turisté pomyslně skládají. V principu jde o to, že nemají žádná zvířata nahánět se selfie tyčemi a telefony.

I’m down under in Australia and got my very first #wombatselfie 😂 pic.twitter.com/8TLwsSkANv