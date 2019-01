mšv, Novinky

Doposud museli zahraniční návštěvníci urazit z Hanoje kolem čtyř hodin jízdy, aby mohli veleslavnou zátoku spatřit. Z nového letiště Van Don je to zhruba hodina. Snadná dostupnost by se ale mohla stát pro přírodní klenot smrtící, Ha Long už tak bojuje s množstvím turistů, kteří k ní míří. To nepřináší jen prodírání se hordami lidí, ale také množství odpadků, které se na místě povalují. Podle mnohých má zátoka už teď na míle daleko k výjevům známým z pohlednic a katalogů cestovních kanceláří.

GD travel: NEW AIRPORTS around the world - Van Don International Airport, Vietnam - The airport is 50km away from Ha Long Bay in northern Vietnam’s Quang Ninh Province. Travellers previously had to travel for around four hours by road to reach the UNESCO World Heritage Site pic.twitter.com/lT3RjGaRX0 — GD travel (@GDTraveltips) 5. ledna 2019

„Když jsem zátoku navštívila, naše loď byla obklopena nákladními plavidly. Pláže u doků a mol byly plné odpadků a cestovatelské servery zaplavovaly stížnosti od návštěvníků právě na nepořádek,“ napsala už v roce 2012 novinářka Mary O’Brienová pro australský magazín Traveller. Od té doby si na podobné věci na internetu stěžovala celá řada cestovatelů. Mimo jiné i na fakt, že si zátoku a další přírodní úkazy kolem ní prohlížejí jako ve stádu s dalšími lidmi.

A nejedná se jen o odpad, který je na první pohled viditelný. Podle anglicky píšícího vietnamské listu VietNamNet Bridge bylo v loňském roce 80 procent odpadní vody z domácností vypuštěno rovnou do moře, aniž by prošlo čistícím procesem. To pro tak významnou přírodní lokalitu není dvakrát dobrá vizitka.

Will the opening of its own airport be the destruction of Ha Long Bay?@LeadbeaterChris investigates.https://t.co/swSdfJ3JoU pic.twitter.com/9q3VAzJkbR — Telegraph Travel (@TelegraphTravel) 9. ledna 2019

Své poznatky publikoval také Mezinárodní svaz ochrany přírody, podle nějž rapidní nárůst počtu návštěvníků a znečištění prostředí poškodily pověst zátoky v očích cizinců. Pokud se tedy problém nevyřeší, mohla by se přírodní památka, zapsaná od roku 1994 na seznam UNESCO, stát obětí svého vlastního úspěchu.