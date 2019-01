Vladimír Klepáč, Právo

Léta se průměrná roční návštěvnost pohybovala okolo čtvrt milionu turistů. O něco vyšší byla v roce 2008, kdy lední medvědice Cora pečovala o svá dvojčata Billa a Toma. Vedení zahrady doufá, že letos na loňskou mimořádně dobrou sezonu úspěšně naváže.

„Stoupající obliba brněnské zoo je pro nás závazkem, abychom nadále pokračovali ve slibně rozjetém zvelebování celého areálu, tedy i v rekonstrukcích a výstavbě nových expozic,“ řekl Právu ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Podle něj má zoo na to, aby mohla přivítat až půl milionu turistů ročně. Potřebuje k tomu ale moderní parkoviště. Jeho stavba je naplánovaná. Turisté zatím využívají jen malé parkoviště před vstupem do zoo s patnácti místy pro auta. Se svými auty parkují v okolí zahrady. Nové parkoviště nabídne místa pro zhruba 200 aut.

Lákadlem byla lvíčata

Nejvíce turistů dorazilo v loňském roce do zahrady v dubnu. Celkem jich bylo 56 021. Duben 2018 byl v pořadí čtvrtým měsícem s nejvyšší návštěvností od roku 1997. Přes 52 000 lidí dorazilo v červenci, naopak ve srovnání s předchozím obdobím výrazně poklesla návštěvnost v srpnu. To si cestu do zoo našlo přes 41 000 lidí, tedy o téměř 12 000 méně než předloni.

„Od návštěvníků víme, že loni byla hlavním tahákem lvíčata narozená na konci roku 2017. Svou roli určitě sehrály i nově vybudované expozice. Významným faktorem ovlivňujícím návštěvnost je také počasí. To nám hrálo do karet zejména na jaře, naopak v létě, hlavně v srpnu, tropická vedra lidi od návštěvy zahrady spíše odrazovala,“ uvedl Hovorka.

Pořídí nové druhy

Na letošek připravila zoo pro návštěvníky mnohá překvapení. Tím prvním byla o uplynulém víkendu komentovaná prohlídka zaměřená na zajímavé informace o tom, která zvířata jsou šampiony v odolávání chladu v nehostinných podmínkách. Příchozí se dozvěděli, jak rosomák využívá sněžnice, proč si bobři stavějí hráze nebo jak škodolibý je papoušek.

Další měsíce budou patřit i obohacování kolekce zvířat. Zahrada chová přibližně 800 zvířat zhruba 200 živočišných druhů. Tým svých svěřenců zahrada rozšíří například o zástupce živočišných druhů kusu liščí, kuna kolonok, liška korsak, kakadu růžový, bahník australský, baramundi australský, dlouhokrčka McCordova nebo žralok krátkoocasý.