mšv, Novinky

Výhoda elektrických sněžných skútrů, které jsou speciálně vyvinuté pro fungování i ve skutečně nízkých minusových teplotách, tkví mimo jiné také v jejich tichosti. Turisté si proto mohou užít laponskou přírodu v klidu a bez ruchu motorů.

„Když už přijedete do takových odlehlých míst, jako je například Laponsko, do oblastí s křehkým ekosystémem, nechcete naprosto zruinovat ticho přírody a ten pocit, když jste hluboko v lese a nic neslyšíte,“ myslí si Olli Haavikko ze společnosti Aurora eMotion, která sněžné safari nabízí. „Pokud byste vyjeli na klasických skútrech, kterým řve motor nebo znečišťují ovzduší, zničí vám to celý koncept. Nedává pak smysl, proč vyrazit do hlubokého lesa,“ dodává.

Žádný adrenalin



Elektrické sněžné skútry jsou nicméně asi třikrát dražší než ty běžné, naopak jejich údržba i napájení vyjdou mnohem levněji. Největší výzvou je aktuálně dojezdová vzdálenost. Skútry totiž na jedno nabití vydrží jet asi 40 kilometrů, k tomu musí být úměrně zvolena i rychlost jízdy. „Musíte si pečlivě naplánovat trasu, než se vydáte do hlubokého lesa. Nevyjedete 40 kilometrů do lesa, abyste pak neměli dostatek baterie na návrat domů,“ vysvětluje Haavikko.

Žádný velký adrenalin tak účastníky safari nečeká. Turisté si ale nestěžují, i tak je to pro ně zážitek. „Nevadí, že je jízda pomalejší, protože projíždíte klidnou přírodou a chcete si vychutnat věci kolem a nenechat se rušit hlukem motorů, který by vyděsil i všechna divoká zvířata, která můžete takhle spatřit,“ uvedl britský turista Mark Baker, který na safari vyrazil s rodinou.

Podle Haavikka bude po elektrických skútrech stále větší poptávka, nejen v rámci turistických výletů, ale také ze strany polárních badatelů. Jeden vědecký tým si dva stroje už pronajal pro svůj výzkum v oblasti severního pólu. „Čisté energie je potřeba, obzvlášť v oblastech, které jsou tak křehké a náchylné k jakýmkoli zásahům,“ uzavřel.