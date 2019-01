Projekt, jenž nese název Srdce Malty, sestává z ocelového oblouku, který má mít velmi lesklý povrch a vytvářet zrcadlový efekt, aby lépe zapadl do krajiny. Středomořský stát má ale s návratem ikonické přírodní památky získat mnohem víc, vnitřek konstrukce se totiž bude využívat pro výstavy, pro něž bude místo na celkem pěti patrech.

V horní části oblouku bude vstup do galerie.

FOTO: Profimedia.cz

Výstavní prostory zaberou několik pater.

FOTO: Profimedia.cz

„Bude to perfektní monument a symbol spojení modernity a přírody, času a historie, ale také houževnatosti lidské duše,“ uvedl Andreev pro Archilovers. Zatím ovšem není jasné, zda ocelová stavba skutečně vznikne, místní se v anketě lokálního listu nicméně vyslovili spíše pro — kladně hlasovalo 68 procent. Proti návrhu, který prý zcela zničí ostrov Gozo, se postavilo 32 procent hlasujících lidí.

