Na pohádku

Křemílek s Vochomůrkou baví děti už desítky let. V divadelním provedení si tyto dva skřítky můžete prohlédnout v sobotu v Plechárně. V chaloupce pod mechem a kapradím prožívají různé úsměvné i napjaté situace, společně se pokusí například vypěstovat květinu nebo ušít kalhoty. Více informací naleznete zde.

Tříkrálový průvod

Připojte se k průvodu Tří králů, který v neděli projde Prahou. Z Malostranského náměstí se vydá přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde bude pokračovat další program. Zazní například Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Můžete také přispět drobnými dary dětem ze sociálně slabých rodin, přinášet můžete knížky, hračky nebo školní pomůcky. Další informace zde.

Středočeský kraj

Tříkrálová koleda

Příchod tří králů je tradičním ukončením Vánoc. Zažít ho můžete ve skanzenu v Kouřimi, kde se budou poznávat tradice, koledovat a zpívat. Zájemci se mohou zúčastnit některé z dílen, kde se budou vyrábět například františky, slaměné hvězdy nebo drátěné komety či tříkrálové koruny z papíru. Chybět nebude ani lidové občerstvení. Více zde.

Zimní prohlídka

Hrad Karlštejn nespí ani v zimní sezoně. Od Vánoc až do této neděle je otevřen denně, po zbytek ledna pak bude uzavřen. Přístupná je trasa, která vás zavede po soukromých i reprezentačních prostorách císaře Karla IV. Uvidíte také takzvaný karlštejnský poklad nebo repliku korunovačních klenotů. Další informace zde.

Jihočeský kraj

Sůl nad zlato

Oblíbenou pohádku o tom, že sůl má větší hodnotu než zlato, můžete v neděli zhlédnout v píseckém Divadle Fráni Šrámka. Představení, které je určeno spíše menším dětem, doplní také zábavné písničky, které děj odlehčí a přiblíží ho i mladšímu publiku. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Výstava betlémů

Pokud vás ještě neopustila vánoční nálada, vyrazte se podívat na výstavu betlémů, která v neděli končí v Plzni. Zavítat můžete hned do několika kostelů, kde se akce koná, a to například do kostela sv. Jana Nepomuckého či kostela Nanebevzetí Panny Marie. Více naleznete zde.

Karlovarský kraj

Živý betlém

Chcete si naposledy vychutnat atmosféru Vánoc? Vyrazte v neděli do evangelického kostela v Mariánských lázních, kde naleznete živý betlém. Společně s jeho aktéry a muzikanty si budete moci zazpívat koledy a prožít s nimi příběh narození Ježíška až po příchod tří králů. Více informací zde.

Ústecký kraj

Africké Vánoce

Vánoce už jsou prakticky za námi. Do neděle ale můžete ještě poznat, jak slaví svátky klidu a míru v Africe. V oblastním muzeu v Chomutově se koná výstava betlémů ze Zimbabwe, Etiopie, Nairobi, Botswany a dalších zemí. V expozici si prohlédnete také ozdoby z africké domácnosti nebo velkoplošné fotografie. Další informace zde.

Liberecký kraj

S rodinou na Ještěd

Ještě jste v letošní sezoně nevyrazili na lyže? Možná vás naláká sobotní akce, kterou chystají na Ještědu. V rámci večerního lyžování je připraven zábavný program, který kromě bezplatného sjíždění svahů láká také na lyžařskou show, koncert, soutěže nebo ohňostroj na konec. Začíná se v 16:00 hodin. Podrobnosti zde.

Královéhradecký kraj

Vánoční zoo

Chcete vidět netradičně nazdobenou zoo? Pak navštivte tu ve Dvoře Králové, kde v neděli končí speciální vánoční akce. Uvidíte v ní desítky svítících dekorací ve tvaru zvířat nebo originální vánoční stromky. Součástí akce je také prodloužená otevírací doba nebo zvýhodněné vstupné. Více informací najdete zde.

Pardubický kraj

Betlémy ve skanzenu

Ještě do neděle si můžete prohlédnout betlémy a výzdobu v souboru lidových staveb v Hlinsku. Kromě nich expozice ukáže a připomene, jak se vánoční svátky slavily v minulosti, jaké dárky děti dostávaly a jak probíhal Štědrý den. Mezi betlémy pak nebude chybět ani jeden mechanický, součástí je prodejna upomínkových předmětů. Více zde.

Vysočina

Plavba na přehradě

Pokud pro vás zimní počasí není překážkou k vyhlídkovým plavbám, můžete se na jednu takovou vydat na Dalešické přehradě. Koná se každou neděli až do března a trvá zhruba jednu hodinu. Vyplouvá se z přístaviště Kramolín, ale nalodit se můžete i na dalších dvou zastávkách. V neděli vás čeká speciální tříkrálová plavba. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Jak se narodil Ježíšek

Vánoce už jsou sice za námi, ale ještě nás čekají tři králové. Připomeňte si jejich příběh v Moravské galerii v Brně. Pomocí jednoduchých úkolů společně s dětmi zrekonstruujete příběh o Ježíškově narození a vyrobíte si také něco, co nesmí chybět žádnému králi. Program je určen dětem od šesti do dvanácti let. Více se dozvíte zde.

Olomoucký kraj

Tříkrálová koleda

Seznamte se s lidovými tradicemi během tříkrálové koledy, která se o víkendu uskuteční ve Velké Bystřici. V rámci akce můžete přispět na dobrou věc a za odměnu vás koledníci potěší svým zpěvem. V neděli se můžete v Bystřici také vypravit na koncert, kde se představí hanácký mužský sbor nebo dudácké duo. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Veřejné bruslení

Ještě jste nebyli v letošní zimě bruslit? Pak to můžete napravit na kluzišti v jezuitské koleji v Uherském Hradišti. Ledové radovánky si na něm můžete užít až do konce března, jak počasí dovolí, otevřeno je ve všední dny i o víkendech. Brusle si můžete půjčit i na místě. Více informací najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Zimní prohlídky

Také v zimě můžete vyrazit na prohlídky zámku Fryštát. O víkendech jsou otevřeny dva okruhy. Na obou trasách se můžete podívat, jak žili poslední majitelé památky a nechat na sebe dýchnout atmosféru 19. století. Třetí okruh, který je kromě pondělí otevřen každý den, pak představuje expozici českého umění. Podrobnosti najdete zde.