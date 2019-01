mšv, Novinky

Lidé, kteří se do průzkumu společnosti Which? zapojili, vylíčili historky, které se jim letos na palubách letadel staly. Například jeden cestující byl svědkem toho, jak musel policista mimo službu zpacifikovat jiného pasažéra, který se po vypití čtyřech vodek na ex dožadoval dalšího alkoholu a svým chováním obtěžoval celé letadlo. Na jiném letu z britského Newcastlu do španělského Alicante chtěli zase účastníci rozlučky se svobodou podpálit potah sedadla.

Podobné incidenty rozproudily diskuzi, jak se společnosti dokážou vypořádat s neukázněnými cestujícími, obzvlášť pak s těmi, kteří jsou opilí. Podle mnohých pasažérů se totiž na palubách letadel dále nalévá i lidem, kteří to zcela očividně s alkoholem už trochu přepískli. „Podobné incidenty přitahují pozornost k celému problému, který se ovšem netýká jen krátkých letů a nízkonákladových společností, a je, zdá se, na vzestupu,“ uvedla společnost provádějící průzkum.

Podle Úřadu pro civilní letectví se mezi léty 2012 a 2016 odehrálo ročně v průměru 186 incidentů s nevychovanými pasažéry. V roce 2017 toto číslo poskočilo na 417. „Samy aerolinie uznaly, že tento problém existuje. Přístup některých dopravců, kteří často podněcují posádku, aby prodávala produkty na palubě kvůli vyšším cenám, však celé situaci nepomáhá a není, jak ho regulovat,“ dodala společnost Which? v prohlášení.

Společnost Ryanair ale například volá po omezení prodeje alkoholu i na letištích, kdy by vycházely dva alkoholické nápoje na osobu a prodej by nebyl možný před desátou hodinou ranní.