Italská Matera se stane hlavním městem kultury. Láká tisíciletou historií

Není tomu tak dávno, co se italské Mateře přezdívalo ostuda Itálie. To kvůli velké chudobě zdejších obyvatel. Časy se ale změnily a malebné městečko na jihu země vzkvétá. Příští rok se stane i jedním z Evropských hlavních měst kultury. Návštěvníci by do něj měli ale zamířit už kvůli faktu, že osídlení zdejší oblasti sahá až do paleolitu, píše Daily Mail.