mšv, Novinky

V letošním roce ozdobila bruslařskou plochu sedm metrů vysoká socha ledního medvěda od Richarda Orlinskiho. „Každý rok měníme rozvržení kluziště a přidáváme něco nového. Letos nám Richard Orlinski, jeden ze světově nejproslulejších francouzských umělců, vytvořil monumentální sochu ledního medvěda, která je přímo uprostřed ledové plochy,“ řekl agentuře Reuters Olivier Maurey ze společnosti Luderic Group.

Návštěvníci si mohou brusle půjčit i přímo na místě, k dispozici je kolem 3000 párů bruslí, včetně těch dětských. Nejmenší návštěvníci mají navíc i svůj vlastní vyhrazený prostor, kde se mohou s rodiči učit bruslit. „Tohle místo je neuvěřitelné, tak magické. Bruslit pod tímhle obřím skleněným stropem je zážitek,“ svěřil se místní obyvatel Vincent de Crayencour.

Večer začíná diskotéka



„Je to tu pěkné. Ale nemyslím si, že by to bylo největší kluziště na světě, to je podle mě trochu přehnané. Místo ledního medvěda by se mi tu líbil spíše vánoční stromeček. I tak si to tady moc užívám,“ zhodnotila bruslařskou plochu turistka Natasha Livingstoneová.

Prostor se nicméně nevyužívá pouze na bruslení. Od deváté hodiny večer se plocha mění na taneční parket a až do dvou ráno hrají pod skleněnou kopulí dýdžejové.

Pavilon Grand Palais, kde se ledová plocha nachází, byl postaven u příležitosti světové výstavy v roce 1900. Monumentální budova dnes slouží jako muzeum pro dočasné výstavy.