Stožec na Šumavě snad už dokončí křížovou cestu

Místní i turisté ve Stožci na Šumavě by se prý měli konečně dočkat křížové cesty ke zdejší kapli. Čtrnáct křížů s obrazy od malířky a restaurátorky Mirky Fridrichové Kunešové by mělo být na svém místě už v příštím roce, kdy Stožec slaví 250 let od svého založení.