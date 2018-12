mšv, Novinky

Městem, nacházejícím se na Západním břehu Jordánu, proudí davy lidí. Všichni míří do Chrámu Narození Páně, stovky let staré baziliky, v jejíchž základech se podle křesťanů měl Ježíš narodit. „Přijíždí k nám teď opravdu hodně lidí,“ uvedl palestinský ministr cestovního ruchu Rula Ma’ayah a dodal, že letošní návštěvnost je rekordní. Podle lokální hotelové asociace přesáhne míra obsazenosti ubytovacích zařízení do konce roku 95 procent.

Do biblického města se návštěvníci sjíždějí opravdu z celého světa. „Víra je naší cestou, proto jsme dorazili i s přáteli, abychom všichni viděli místo, kde se Ježíš narodil, na vlastní oči,“ uvedla poutnice z Filipín Princess Bondocová. Mezi turisty jsou ale i Francouzi, Američané nebo Britové. „Je to moc pěkné staré město a je zajímavé vidět, jak tu lidé žijí. Popravdě jsme velmi překvapeni, kolik turistů tady je,“ řekl pro Reuters Philippe Tessier z Francie.

Za příliv návštěvníků jsou vděční nejen hoteliéři, ale také místní obchodníci a prodejci suvenýrů. „Myslím, že tohle je jeden z nejlepších roků za poslední dobu. A věřím, že je to i z důvodu, že k nám míří i skupiny amerických turistů, aby naši komunitu podpořili, najedli se nebo nakoupili místní zboží, jako třeba výrobky z olivového dřeva, které se v Betlémě vyrábí,“ myslí si Maher Kanawati, majitel místního obchůdku se suvenýry.

Betlém se nachází zhruba osm kilometrů od Jeruzaléma, a i když je dnes většinově muslimský, žije v něm silná komunita palestinských křesťanů. Množství návštěvníků do města míří v rámci větší poutní cesty po Izraeli.