ARMÉNIE



Malá rozlohou, ale velká, co se cestovatelského potenciálu týče. Arménie byla první zemí na světě, která přijala křesťanství, díky čemuž disponuje skutečně velkým množstvím starých sakrálních památek — kostely, kapličkami či kláštery. To z drobného státu obklopeného Tureckem, Gruzií, Ázerbájdžánem a Íránem dělá ideální výletní cíl pro ty, kteří se rádi nechávají vtáhnout poutavou historií. Ta se s Arménií ostatně vůbec nemazlila, vzpomeneme-li na genocidu, kterou na tamním obyvatelstvu napáchala během let 1915 až 1917 Osmanská říše.

Mezi nejvýraznější turistické cíle patří kláštery Geghard, Chor Virap či Tatev. Arménie ale není vhodná pouze pro turisty lačnící po historii. Památky jsou zasazeny uprostřed dramatické krajiny zelených plání a vysokých hor. Nicméně ta nejznámější, Ararat, kde měl podle bible přistát Noe se svou archou, se nachází na tureckém území. Přesto je pro tamní obyvatele symbolem, což je vzhledem ke křesťanské tradici zcela logické.

Arménie má množství křesťanských památek. Jednou z těch nejznámějších je klášter Tatev.

Nejvyšším vrcholem samotné Arménie je Aragac, hora vysoká skoro 4100 metrů, která patří pod Malý Kavkaz. Leží navíc v sympatické vzdálenosti od hlavního města Jerevanu, jako prakticky všechna důležitá místa v zemi. Arménie je skutečně malá, proto není od věci její návštěvu spojit například i se sousední Gruzií, která na ni svým charakterem přímo navazuje. Dalším přírodním lákadlem je pak jezero Sevan, které je s přilehlými výhledy skutečnou perlou.

Dostupnost do Arménie je snadná zejména v letní sezoně, kdy provozují linku z Prahy do Jerevanu aerolinie ČSA. Kdo nepotřebuje ale létat z Prahy nebo má blíž letiště v Polsku, může za letenky i velmi výrazně ušetřit. I tak je ale jisté, že letenky budou možná tou nejdražší položkou celé cesty, protože Arménie je obecně považována za velmi levnou destinaci, která však člověka bohatě odmění svým naturelem.

CHILE



Mnoho lidí na světě má za to, že je Chile nejdelší země od severu k jihu. Sice se mýlí, ale nejsou zas až tak daleko od pravdy. Ze severu na jih byste museli překonat více než 4300 kilometrů, abyste celou zemi přejeli. Brazílie Chile poráží sice o nějakých 90 kilometrů, ale to nic nemění na tom, že Chile zasahuje do tolika pásem, že je diverzita země skutečně obrovská. Chile není rájem baťůžkářů jako třeba jihovýchodní Asie - ceny jsou totiž o něco vyšší než v České republice.

Je však až neuvěřitelné, že jedna země ukrývá natolik odlišná místa, jako jsou světoznámá poušť Atacama, vinařské oblasti nedaleko hlavního města Santiago a ikonickou malebnou divočinu na jihu země - Patagonii. A to ještě ani nemluvíme o tom, že nějakých šest hodin letecky ze Santiaga se nachází Velikonoční ostrov, jedno z nejodlehlejších míst na světě vůbec. A ano - i to náleží Chile.

Patagonie je jen jedním z mnoha lákadel Chile.

Pokud se do Chile vydáte, připravte si nejen dostatečné finance, ale také hodně času. Pokud neplánujete mezi místy výhradně létat, strávíte hodně času v dopravních prostředcích. Ti, kteří milují hovězí maso, asi vědí, že ke kvalitnímu steaku není v této zemi nikdy daleko. A připočtěte sklenku místního hutného červeného vína, nemalé množství termálních pramenů a vaše dovolená získává hned jasnější obrysy. Asi nejsnáze se z Prahy do Santiaga dostanete přes Paříž s aerolinkami Air France.

JIŽNÍ KOREA

Chtěli byste zkusit tak trochu jiný svět, ale jihovýchodní Asii se vyhýbáte kvůli obavám z toho, že vše nebude hygienické tak, jak byste si asi představovali? Inu, pokud je hygiena jedním z hlavních požadavků pro vaši cestu, pak je Jižní Korea skutečně dobrou volbou. Čisto, bezpečno a kuchyně restaurací působí často tak, jako kdyby měl šéfkuchář fobii ze zrnek prachu. Ověřeno na vlastní oči. A když už jsme u těch kuchyní - právě jídlo je jedním z velkých lákadel.

Jiný kraj, jiný mrav. Kdybyste měli dostat za spatření každé selfie tyče v Soulu jeden dolar, odjížděli byste jako boháči.

Rádi zkoušíte nové věci a nebojíte se ochutnat něco, co na první pohled vůbec nedokážete identifikovat? Pak budete v Koreji ve svém živlu. Za tři dny gastronomického tápání bylo snad jediným tradičním jídlem, které jsem ochutnal, místní BBQ. Kuchař před vámi stříhá nůžkami prvotřídní maso na kousky a připravuje vám jej přímo před očima. Malá sociální událost jako třeba fondue ve Švýcarsku. Jen je kimchi všude, kam se podíváte.

Soul je hypermoderní město, kde najdete vyjma velkého množství gastronomických zajímavostí také mnoho zajímavých budov a atrakcí. Replika Staroměstské radnice patří k těm úsměvnějším, opuštěný zábavní park Yongma Land k těm trochu ponurejším. A pokud máte čas vyrazit mimo města, tamější příroda vás nezklame. A jen tak mimochodem, Jižní Korea je jednou z nejbezpečnějších destinací, kam můžete z České republiky přímým letem vůbec zavítat. Pokud cestujete někam dál a v Koreji máte jen zastávku, aerolinky Korean Air vám v případě nočního layoveru zajistí i hotel.

MAROKO

Na Maroko se dá, stejně jako třeba na Turecko, aplikovat slovní spojení „tam, kde se Západ setkává s Východem“. Je to sice klišé, ale Maroko skutečně existuje kdesi v prostoru mezi Evropou a orientem. Jedná se totiž o bývalou kolonii Francie, jejíž vliv je v zemi do dnešního dne znatelný, a nikoli pouze z důvodu, že tu množství obyvatel mluví právě francouzsky.

Maroko se stále více dostává do hledáčku cestovních kanceláří, ale upřímně, kvůli válení se u moře do něj nejezděte, protože na lehátku kouzlo této africké země vážně nepoznáte. Její krása vás uhrane při projíždění zdánlivě pustou přírodou, která ale dokáže překvapit svou proměnlivostí. Třeba rovnou na úpatí Středního nebo Vysokého Atlasu. Pod oranžově zbarvenými horami se klikatí řeky, podél nichž se krajina zelená jako třeba v povodí egyptského Nilu.

Marocké město Ouarzazate proslavily filmy.

Hlavními turistickými cíli jsou zejména čtyři královská města Rabat, Meknes, Marrákeš a Fez. Poslední z nich je vůbec nejstarší a leží více na severu země. Oproti turističtějšímu Marrákeši zůstává cizinci ještě poměrně neobjeveno. Jih Maroka zase láká pouštní krajinou, které vévodí červené město Ouarzazate, známé například z filmu Království nebeské. Stejně tak Hollywood proslavil i přístavní Casablanku nebo Essaouiru (někdy psáno jako As-Sawíra) na severním pobřeží, kde se natáčely scény ke Hře o trůny.

Do Maroka byste měli vyrazit už jen z důvodu jeho snadné dostupnosti. Do Marrákeše od podzimu 2018 létá nízkonákladová společnost Ryanair, od dubna bude mít Praha pravidelnou linku právě s Casablankou, která se pyšní jedinou turistům přístupnou mešitou v zemi. Mějte se však na pozoru a zbytečně neriskujte — mimo města raději nevyrážejte sami, ale ve skupině, nejlépe s místním průvodcem. Případná bezpečnostní doporučení si lze přečíst na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

LAOS

Ve Vietnamu jste už byli, v Thajsku už byli tak nějak všichni a vy se nemůžete rozhodnout, kam na další velkou cestu? Pokud je pro vás rozpočet rozhodující faktor, nabízí se tak nějak automaticky jihovýchodní kout Asie jako první volba. Do Laosu se dostanete jednoduše z Thajska i Vietnamu a čeká tady na vás jedním jediným slovem pohoda. Pokud se totiž o některých zemích říká, že tam čas plyne jiným tempem, pro Laos to platí jednoznačně.

Vodopády Kuang Si jsou od Luang Prabangu vzdáleny asi jen 30 kilometrů.

Hlavním turistickým městečkem je Luang Prabang. Dříve tak trochu ospalá vesnice je ospalá stále, jen už je výrazně větší než před lety. Rozprostírá se na břehu mohutného Mekongu a nabízí turistům skvělé útočiště pro cesty do okolí. Jídlo je levné, oblečení pak až nesmyslně levné. Přijet sem jen s jedním tričkem dává smysl. Lidé se tu stále ještě usmívají, a není tak divu, že tu poznáte mnoho těch, které toto místo uchvátilo natolik, že se sem přestěhovali.

Pokud budete v Luang Prabangu, nenechte si ujít proslulý ranní rituál, kdy se při východu slunce sejdou mnichové z okolních klášterů přímo ve městě a lidé jim na chodnících dávají jídlo na další den. Vynechat návštěvu známých nočních trhů by pak byla také obrovská škoda. Známé vodopády Kuang Si se pak nacházejí jen asi 30 kilometrů daleko. Tak si pospěšte, než tam bude zakázáno koupání...