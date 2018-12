vtk, Právo

Most se nachází na modré turistické trase vedoucí nedaleko slavné jeskyně Býčí skála do trvale zpřístupněné jeskyňky Kostelík. „Nový most je již pevnější. Má základy ze železobetonu. Pochůzná plocha a zábradlí jsou ze dřeva. Součástí prací bylo obložení koryta potoka pod mostem z vápencového kamene,“ řekl Právu Antonín Tůma z vedení správy CHKO.

Most byl postaven tak, aby odolal i zvýšeným průtokům v Křtinském potoce. Nyní ale i kras bojuje se suchem. Koryto potoka je vyschlé. Nyní je kvůli suchu ukrytý v podzemí, přičemž jeho koryto pod povrchem není známé. Počasí ale může situaci rychle změnit. Stačí k tomu příchod dešťů nebo zima vydatná na sníh.

Nový most se nachází v národní přírodní rezervaci Býčí skála a je určen výhradně pěším, v žádném případě ne cyklistům. Tůma připomněl, že most leží nedaleko Býčí skály, která je domovem mimořádně vzácných sokolů stěhovavých. K velké radosti milovníků přírody tam v uplynulých dvou letech přivedl pár sokolů na svět sedm potomků, které úspěšně odchoval. Pokud zahnízdí i v příštím roce, což odborníci předpokládají, bude celá oblast Býčí skály i s mostem opět od dubna až do června uzavřena, aby měli dravci na své rodičovství klid.

U nového mostu se nachází směrem k Adamovu lokalita Otevřená skála, což je malý lom s krátkým úsekem, na němž Křtinský potok vyvěrá z jeskyní na zemský povrch. Nedaleko se nachází mohutná skalní stěna Zub času, která jako by chtěla údolí přehradit, podobně jako Čertova stěna u Lipna. Tento skalní ostroh nemá v Moravském krasu obdoby.