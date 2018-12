Radek Holub (Snow.cz)

Jedním z nejbližších, a tedy českými lyžaři nejnavštěvovanějších lyžařských center je Veľká Rača Oščadnica v Kysuckých Beskydech, která se nachází kousek za Jablunkovem a Čadcou a je znatelně větší než většina středisek na české straně Beskyd. Díky vysokohorské atmosféře a rovněž ještě snadné „víkendové“ dostupnosti je velmi oblíbená i Vrátna dolina. Překvapí rozmanitostí terénů, které už mají i lehce vysokohorský charakter a za dobrých sněhových podmínek si tam užijí i freerideři.

Několik rodinných středisek se nachází v blízkosti měst Martin a Ružomberok, která leží na hlavním silničních, resp. železničních tazích. Mezi Ružomberkem a Banskou Bystricou se v horském sedle na pomezí Velké Fatry a Nízkých Tater nachází známé rodinné středisko Donovaly, které nabízí především ideální výukové terény včetně největšího dětského parku.

V Nízkých Tatrách je největším lákadlem Jasná s dvoutisícovým Chopkem, moderními lanovkami a zhruba 50 km sjezdovek, díky čemuž nemá široko daleko konkurenci – a návštěvnost i ceny tomu odpovídají. Ve stínu Chopku najdeme v Nízkých Tatrách i menší, klidnější, ale méně vybavené areály jako Čertovica či Mýto pod Ďumbierom.

Ružomberok

Ve Vysokých Tatrách jsou nejvýznamnějšími lyžařskými centry Štrbské Pleso s kompaktním vysokohorským areálem a vynikajícími sněhovými poměry a dále Tatranská Lomnica s mírnými i náročnějšími terény na úpatí Lomnického štítu. Na severní straně Tater se výrazně rozvíjí rodinné středisko v Bachledově dolině, které nabízí celoroční vyžití včetně atrakcí typu stezky v korunách stromů.

Po lyžích odpočinek v lázních



V posledních letech se na Slovensku investovaly astronomické částky do rozvoje lyžařských areálů, konkrétně v Jasné a Tatranské Lomnici, které jsou dnes až na výjimky vybavené supermoderními kabinkovými a sedačkovými lanovkami s bublinami. Perlou je pak mimořádně větruodolná kabinková lanovka „funitel“, která zajišťuje spojení severní a jižní strany Chopku a je jedinou svého druhu ve střední Evropě. Mimo tyto areály se investuje i v Bachledově dolině, kde letos vyrůstá 10místná kabinková lanovka, která nahradí starou 3sedačku.

Na Slovensku se dá provozovat „termální lyžování“, tedy lyžovat v blízkosti termálních akvaparků, které jsou zábavnou i zdravou možností regenerace po lyžování. Nejznámější jsou tatranské parky v okolí Liptovského Mikuláše – Tatralandia a Bešeňová – a dále v Popradu, od nichž jsou snadno dosažitelná nejvýznamnější lyžařská centra jako Jasná, Ružomberok, Donovaly nebo Tatranská Lomnica.

Kromě Liptova je termální park s lyžařským areálem i v Oravice na severní straně Roháčů, již nedaleko polského Zakopaného. Výhody termálního parku za zády jsou nasnadě zejména s dětmi – není třeba řešit program do špatného počasí ani náhlou nechuť některého člena rodiny k lyžování.

Jasná

Jedinečná je i dostupnost některých lyžařských areálů vlakem z Česka – například do Ružomberku nebo Vysokých Tater se dá jet lyžovat na víkend prakticky bez časových ztrát – přes noc lůžkovým vlakem tam a nazpět navečer rychlým pendolinem, které z Tater dorazí do Prahy přibližně za 6 hodin.

Jasná: Hora Chopok v Nízkých Tatrách je s přibližně 50 km sjezdovek největším areálem „Česko-Slovenska”, jenž mnoha parametry odpovídá alpskému středisku – má nejmodernější lanovky, dlouhé sjezdovky i freeridový terén. Kromě toho se tam koná mnoho akcí. Vysoká je i návštěvnost a samozřejmě také ceny. Novinkou letošní sezóny budou proměnlivé ceny skipasů – v závislosti na tom, jak moc dopředu a na jaký termín si skipas objednáte, podobně jako u letenek. Nejdražší variantou bude nákup až v pokladním okénku ve středisku.

Sjezdovky si díky vysokohorským parametrům Chopku užije i náročnější lyžař. Méně zdatní najdou mírnější terény hned na úpatí Chopku v Jasné, pro freestylisty je upravován i poměrně dlouhý snowpark s malými i velkými skoky. V Jasné si můžete dopřát i gurmánskou večeři na vrcholu Chopku a bavit se při mnoha akcích během sezóny od koncertů až po jarní bikiny party.

Donovaly

Donovaly: rodinná jednička Slovenska na okraji Nízkých Tater má pravou horskou kulisu a zároveň je z velkých slovenských středisek nejpříjemnější pro rodiny s dětmi. Mají totiž rozsáhlé cvičné terény v blízkosti ubytování. Kromě začátečnických sjezdovek je tu i největší slovenský dětský zábavní i výukový park. Sportovnější lyžaři si dobře zajezdí na strmějších svazích Nové hole, která je s mírnými sjezdovkami na Záhradišti propojena.

Donovaly překvapí i množstvím aktivit mimo lyžování – je tu ledové kluziště, přístupné zdarma až do 22 hodin, snowtubing a vyzkoušet si můžete i jízdu se psím spřežením nebo tandemový paragliding. Večer se dá zajít do útulné slovenské koliby s tradičními specialitami nebo třeba do minipivovaru. Skipas pro dospělého na 1 den přijde na 29 eur (750 korun), 3 dny s kartou hosta pak na 68 eur (1760 korun) .

Malino Brdo - široká sjezdovka i sáňkařské dobrodružství sjezdovky se zdvihají přímo nad městem Ružomberkem a jsou tak snadno dostupné jak autem, tak vlakem a navazujícím skibusem. Kabinková a sedačková lanovka vás vyveze do výšky 1 200 m. n. m., odkud se naskytne neobvyklé panorama – kontrastem průmyslových komínů v údolí a zasněžených vrcholků Tater. Dolů se rozbíhá nesmírně široká červená sjezdovka, kterou si díky její členitosti užijí méně zdatní i náročnější lyžaři. Ti mohou pokračovat lesem až do údolí a sjezd si natáhnout až na 4 km.

Zabaví se tu i děti – ať už lyžařskou výukou nebo na důvtipných prolézačkách přímo v centru areálu. Mimo lyže se tu dá vyzkoušet jízda na fatbiku, tedy horském kole s tlustými pneumatikami do sněhu, dobrodružstvím ale může být i jízda na „sportovních“ sáňkách. Jeden den lyžování na Malině Brdu stojí dospělého 25 eur (650 korun).

Vysoké Tatry: lyžování, panoramata i zábava. Obě hlavní střediska Vysokých Tater – Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica – jsou sice lyžařsky mnohem skromnější než Jasná s Chopkem, mají ale ještě vysokohorštější atmosféru a více „zážitkových“ nelyžařských atrakcí. Jedinečná je i tatranská tramvaj, která při vhodně zvoleném ubytování umožňuje se při pobytu zcela obejít bez auta. Náročnost terénů v Tatranské Lomnici stoupá s nadmořskou výškou – zatímco na úpatí svahů se sjezdovky modrají, ze Skalnatého plesa už klesá poctivá červená trať a z nejvyššího Lomnického sedla pak nešizená černá.

Štrbské pleso je se svými dvěma příjemnými červenými sjezdovkami stejnorodější. Kromě lyžování si můžete udělat výlet maličkou lanovkou na Lomnický štít nebo obdivovat ledové sochy na Hrebienku ve Starém Smokovci. Tamtéž je i dlouhá sáňkařská dráha, obsloužená pozemní lanovkou. Milovníci historie mohou navštívit malé lyžařské muzeum v Lomnici a dozvědět se, že lyžování v Tatrách má více než stoletou tradici. Děti se zabaví ve funparku na Štrbském plese, kde mají snowtubing s možností závodění.