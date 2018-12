mšv, Novinky

O kontroverzním kroku, proti němuž se ohradilo i množství obyvatel Amsterdamu, rozhodla radní Femke Roosmaová. Podle ní bylo poselství nápisu I amsterdam takové, že každý ve městě je individuální.

„Chceme ukázat něco jiného: diverzitu, toleranci a solidaritu,“ dodala. Rada nápis zkritizovala i z důvodu rostoucího počtu turistů. Ikonická dominanta totiž patřila k těm nejfotografovanějším místům města.

Nápis byl prý natolik populární, že před ním každý den vzniklo na 6000 selfie, píše server Deezen. Radním se nelíbilo především to, že si lidé raději pořizují fotografie před muzeem, místo aby šli dovnitř a obdivovali umělecká díla, mezi nimiž jsou třeba obrazy Rembrandta, Vermeera či Halse. Z druhé strany náměstí má své muzeum zase Vincent van Gogh.

Nápis spojoval

Pro Amsterdam a jeho obyvatele představuje vysoké množství turistů značný problém. Podle Roosmaové navštívilo loni nizozemské hlavní město nějakých 21 milionů lidí. Do konce roku 2025 by to mělo být nejméně 23 milionů.

„Jsem rád, že jsme nápis nechali odstranit, protože ta písmena před muzeem se stala symbolem masového turismu a jeho negativních dopadů,“ komentoval radní Udo Kock.

Bývalý radní Frits Huffnagel, který s nápadem umístit nápis před muzeum v roce 2004 přišel, tvrdí, že současné vedení města jen mystifikuje. „Vůbec nerozumí smyslu, který ta kampaň měla. Já jsem součástí Amsterdamu. Ať už jako obyvatel, pracující nebo návštěvník. To vše dohromady Amsterdam utváří, všichni sem patří. Ta písmena nás spojovala, protože se u nápisu shromažďovali lidé.”

Městští radní najali speciální zaměstnance, kteří se budou následující tři měsíce před Rijksmuseem pohybovat a turistům vysvětlí, proč nápis zmizel.