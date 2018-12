Stubai

Cesta z Prahy do údolí Stubai je dlouhá asi 550 km a zabere necelých šest hodin. Z Brna najedete přibližně o 50 km více.

Mapa sjezdovek se tiskne v několika jazycích včetně češtiny. Je zdarma k dispozici u pokladen.

Aplikace Stubaital nabízí mapu skiareálu, informace o sjezdovkách a lanovkách, předpověď počasí, záběry z webkamer a řadu dalších užitečných informací.

Ceny skipasů: 1-3-6 dní dospělí 48/139/231 eur, děti 10 až 14 let 24/69,50/115,50 eur, mládež 15 až 18 let 31,20/90,40/150,20 eur. O něco dražší je Super Ski Pass, který platí na ledovec i tři menší střediska v údolí a zajistí také volný vstup do vodního světa StuBay.