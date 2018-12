mšv, Novinky

Od 16. listopadu navštívily komplex tisíce lidí, nicméně přístup do samotné jeskyně Tham Luang, kde byly děti uvězněny, je stále zakázán. Podél cesty, která do oblasti vede, stojí dobrá stovka stánků, kde si turisté mohou pořídit nějaký suvenýr, trika nebo i jídlo. „Lidem z okolí se přihodila naprosto úžasná věc,“ komentuje obrat o 180 stupňů prodejce lístků do loterie Vipa Romaneechutima. „Už v minulosti tu byly jisté snahy udělat z Tham Luangu turistickou lokalitu, ale nikdy se to nepovedlo,“ dodává.

The Thai Cave Where 12 Boys Were Rescued Is Now a Popular Tourist Attraction

An unexpected, new tourist hot spot has emerged in northern Thailand. Tham Luang-Khun Nam Nang Non forest park in Chiang Rai province has never been a must-see destination, but… https://t.co/WnjoCiOwTf pic.twitter.com/qwsVyk4euF — Roger Seepersad (@riche90210) 29. listopadu 2018

Díky úspěšné záchranné operaci je teď oblast slavná po celém světě. „Nejsme šťastní jen za peníze od turistů. Jsme hrdí především na to, že sem lidé cestují a mohou poznat náš nádherný park. Je to pocta,“ říká Romaneechutima s hrdostí. Přírodní oblast, jejíž celý název zní Tham Luang-Khun Nam Nang Non, je poměrně izolovanou částí Thajska s hustě zalesněnými kopci. Přesto tam teď míří turisté ve velkém. A přestože nejznámější jeskyni si lze prohlédnout jen skrze drátěný plot, k vidění tam jsou i tři další.

Z nově nabyté slávy chtějí místní vytěžit co nejvíc. Aktuálně tam probíhá výstavba muzea, která má přiblížit záchrannou operaci, v plánu je i celý turistický resort nedaleko cesty, která do parku vede. „To, co se tu odehrálo, bylo neskutečné a rádi jsme to tu viděli na vlastní oči,“ řekl skotský turista John Deeney, který navštívil místo i s manželkou. „Dovedu si představit, že to bude teď horká turistická atrakce,“ dodal.

A lidí skutečně přibývá, mnozí z nich stojí frontu, aby se nedaleko vstupu do jeskyně Tham Luang vyfotili. Místní jsou vděční, protože mají více pracovních příležitostí. „Turisté jsou tu velmi vítáni, protože díky nim budou mít lidé z nedalekého města Mae Sai práci,“ uzavřel místní obyvatel Phisek Kemapusit.