Redfordová tvrdí, že aerolinky dlouho mlčely a během dvou týdnů od podání oficiální stížnosti neudělaly vůbec nic. „Zaměstnanec na bráně se začal smát, ukazoval na mou dceru a bavil se s ostatními zaměstnanci,“ říká o zážitku Američanka. Dcera byla prý z jejich chování zmatená. „Zeptala se mě, proč se smějí jejímu jménu. Řekla jsem, že zkrátka ne všichni lidé jsou a budou milí, a že je to nešťastné,“ dodala žena.

Name shaming? This Texas woman claims a @SouthwestAir agent made fun of her 5-year-old daughter's name as they were preparing to board their flight at @JohnWayneAir in Orange County.



Her daughter's name is Abcde (pronounced Ab-city). @ABC7 pic.twitter.com/iHpBPoakYI