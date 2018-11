mšv, Novinky

Linka se spustí 15. září, v provozu bude v pondělí, středu, pátek a neděli. Letiště Václava Havla Praha mělo naposledy pravidelné spojení s Florencií v roce 2013, od té doby do ní mířily pouze speciální vánoční lety. Novou linku by podle odhadů mohlo využít až 40 000 lidí v obou směrech.

„Již dlouhodobě vidíme velký potenciál u letů do Itálie a oznámení další nové linky do oblasti Toskánska tento trend potvrzuje. Linka podpoří také příjezdový turismus do České republiky, která je velmi oblíbenou destinací pro italský trh,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Italská Florencie je považována za jedno z nejromantičtějších měst Evropy. Je také kolébkou renesance a často je spojována s Leonardem da Vincim, který ve Florencii trávil část svého života a namaloval v ní svůj nejslavnější obraz Mona Lisa. Ve městě má své muzeum. Narodil se zde a žil také jeden z nejvýznamnějších italských básníků Dante Alighieri.

Město nabízí množství památek, tou patrně nejznámější je dóm Santa Maria del Fiore. Historické centru Florencie je od roku 1982 zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO.