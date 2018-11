Jakub Kynčl (Ammán), Novinky

Přesně čtyři hodiny letu dělí českou metropoli s tou jordánskou - Ammánem. Ač velká většina turistů ve městě nesetrvává více než jednu noc, právě tam se dají nejvýhodněji nakoupit suvenýry. A ještě předtím, než se začnete ofrňovat, že žádné cetky nevozíte, mám na mysli spíše něco praktičtějšího - nejrůznější čerstvá exotická koření a zejména sůl z Mrtvého moře, která se prodává v jeho bezprostředním okolí obvykle za docela nesmyslné ceny.

Jordánské hlavní město Ammán

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Z Ammánu je to do Petry bratru tři hodiny autem - vydat se můžete po vlastní ose pronajatým autem, autobusem (linek jezdí několik, výrazně se liší ve stáří a úrovni vozového parku) nebo taxíkem, za který běžně zaplatíte něco okolo 75 jordánských dinárů, tedy asi 2400 korun. Jen počítejte s chvilkou smlouvání. Pokud jedete ve třech lidech a potrpíte si na určitou úroveň cestování, tak si budete za toto rozhodnutí gratulovat.

Vzhůru do skalního města

Mnoho těch, kteří navštívili Petru před rokem 2000, by dnešní příjezd do města Vádí Musa, které leží v bezprostřední blízkosti Petry, hluboce překvapil. Cíleně říkám města, protože Vádí Musa už nemá s ospalou vesnicí z doby před 20 lety vůbec nic společného. Pětihvězdičkových hotelů světových řetězců tu vyrostlo v době turistického boomu před 15 lety jako hub po dešti a ceny v restauracích ve městě také nejsou zrovna lidové. I tak se ale v hlavní sezóně bez větších obtíží naplní.

Pokladnice v brzkých ranních hodinách, ještě bez turistů.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Jordánsko dlouhodobě zvýhodňuje ty turisty, kteří nejedou do Petry pouze na otočku, což dává smysl. Ti, kteří ráno překročí hranice buď z Egypta nebo z Izraele, aby někdy kolem oběd dorazili do Petry a za tři hodiny zase vyráželi zpět, jordánskému turistickému ruchu nic moc nepřinesou. I proto tak denní lístek do Petry vyjde na 50 dinárů (1600 Kč), ale dvoudenní už jen na 55 dinárů a třídenní na 60 dinárů. Rozdíly jsou tedy jen minimální, a turisté tak za drobnou sumu dostávají šanci projít si Petru opravdu celou.

Nejpopulárnější místo z celé Petry se nachází hned za skalním koridorem, kterým do areálu turisté vstupují.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud jste měli představu, že město Petra rovná se pouze budova Pokladnice, náměstí a pár skal kolem toho, jste od pravdy hodně daleko. Síť cest jen tak za den neprojdete a pokud budete chtít vidět opravdu všechna lákadla Petry, budete na místě potřebovat ideálně tři dny. Dva dny jsou pak opravdu jakýmsi minimem. Mnoho hlavních památek se nachází do jednoho kilometru od Pokladnice - řeč je třeba o hrobkách, amfiteátru, Hadriánově bráně či pozůstatcích byzantského kostela s velkým množství skvěle dochovaných fresek.

Podlahové fresky v byzantském chrámu v Petře

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Tento základní okruh stihnete za nějaké tři hodiny. Počítejte ale s tím, že je nejsnáze dostupný a tím pádem také nejvíce přelidněný. Pokud se tu nechcete tlačit, čekejte u vstupu už před šestou hodinou ráno, kdy se brány otevírají. Přibližně hodinu a půl si budete moci Petru užívat podobně jako turisté, kteří sem přijeli před deseti až patnácti lety.

U kláštera můžete být v pozdních odpoledních hodinách i zcela sami. Jen se pak připravte na úprk k východu z areálu.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Na trek ke klášteru si pak ponechte ideálně alespoň půlden. Těch 850 schodů se totiž obvykle nezdolá jen tak na jeden zátah a pohoda na místě za to opravdu stojí. Kousek od kláštera je navíc jedna z nejodlehlejších kaváren, ve které jste se kdy posadili. A vězte, že mátový čaj či vodní dýmka se tu vychutnávají ještě o něco lépe než jinde.

Jordánsko není jen Petra



Jordánské ministerstvo turismu by mohlo světu dokola opakovat, že jejich země nerovná se pouze skalní město Petra. Jenže když máte na svém území vrcholné dílo království Nabatejců, je velmi složité turisty přesvědčit, že existuje daleko více důvodů, proč vaši zemi navštívit, a velké množství turistů přijíždějících do země alespoň trochu rozdrobit do více lokalit. Už jen představa toho, jak se tyto chrámy stavěly odshora dolů, je pro běžného smrtelníka poměrně nepředstavitelná.

Turisté pobývají v léčivé vodě Mrtvého moře až do soumraku. Pokud budete mít na těle sebemenší ranku, rychle ji pocítíte.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Alespoň co se týče pobytů u Mrtvého moře už byl ale rubikon překročen a luxusní hotely kolem břehů nejníže položeného odkrytého místa na zemském povrchu (420 metrů pod hladinou světového oceánu) se už velmi slušně zaplňují. Jedinou, zato však značnou hrozbou, je tak jeho pozvolné vysychání. O léčivosti vody však nepanují nejmenší pochybnosti, a tak se sem lidé sjíždí nejen za odpočinkem a kuriózním houpáním se na vodě, ale i za léčením kožních chorob.

Vádí Rum při západu slunce

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Jistě, velkou atrakcí je i Vádí Rum, kde se natáčel Lawrence z Arábie či poměrně nedávno také snímek Marťan s Mattem Damonem v hlavní roli. Počet kempů je však omezený a s výstavbou dalších může toto místo v budoucnu nenávratně ztratit své nepopiratelné kouzlo...