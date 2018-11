Most do zámku Holešov ukrývá svého barokního předchůdce

Most přes most povede nově návštěvníky do vstupního areálu barokního zámku v Holešově na Kroměřížsku. Nová konstrukce, kterou v těchto dnech u zámku stavební firma dokončuje, totiž ukrývá unikát: zbytky původního raně barokního mostu.