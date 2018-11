mšv, Novinky

Ve větru povlávají britské vlajky, obyvatelé se převlékají do historických kostýmů a pro unikátní příležitost si také tisknou vlastní noviny. Nejvíc britské město v Itálii, psalo se na těch letošních. „Schio bylo vždy známé coby Manchester Itálie,“ tvrdí Claudio Canova, marketingový specialista, který stál za zrodem oslav britského dne před šesti lety. Důvod za přezdívkou je prostý — stejně jako Manchester bylo i Schio v minulosti významným centrem textilního průmyslu.

Příznačné na tom je, že technologie do Schia importoval benátský patricij Nicolo Tron, podnikatel a přítel Isaaca Newtona, právě z Británie. Textil se v městečku nedaleko Vicenzy zpracovával už dřív, ale nikdy ne příliš zručně. S novou technologií dorazilo do Schia i několik anglických dělníků s rodinami.

Během dalších desítek let se malé městečko stalo synonymem kvalitního textilu, který se exportoval do celé Evropy i mimo ni. „Připočtěte k tomu místní deštivé počasí a nevrlou povahu obyvatel a dostanete nejvíc britské město v Itálii,“ doplňuje Canova.

Začalo to hudebním festivalem britské rockové hudby, z nějž se později stal britský den. „Uvědomil jsem si, že musíme udělat nějakou akci, abychom zdůraznili charakter našeho městečka. A mám pocit, že po šesti letech se nám to skutečně podařilo,“ tvrdí Canova s tím, že popularita akce každý rok narůstá a poslední dva roky na ni dorazilo přes 30 000 lidí.

Každý ročník je navíc zasvěcen nějakému britskému umělci — jen ten příští se bude věnovat Alessandrovi Rossimu, který ve městě v roce 1862 vybudoval velkou textilní fabriku.

Jinak ale ze svého britského charakteru městečko nic neztratí. Na domech budou stále vlát vlajky Union Jack, lidé budou chodit v kostýmech a s mávátky s obličeji prince Harryho a jeho ženy Meghan. Podávat se budou klasické anglické pochutiny.

„Mladí nebo staří, místní tuhle událost milují. Britský den láká tisícovky lidí, co se můžou obléknout jako Harry Potter, James Bond nebo Sherlock Holmes. Dokonce se snaží nemluvit italsky, přijdou do obchodu a pozdraví v angličtině,“ doplňuje Canova. A není v tom ani špetka ironie nebo výsměchu, místní k Velké Británii vzhlížejí s až nekritickým obdivem. A tento příkladný vztah se prý nezmění ani po brexitu. Proč by také měl?

Canova se chce naopak spojit s Manchesterem, kde o oslavách nemají ani tušení, a na základě podobné historie vybudovat mezi oběma městy pouto. A jak vtipně a s důrazem na britský humor glosují v místních novinách, tahle nevšední událost se bude konat i v případě hezkého počasí.