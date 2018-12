RADY A TIPY DO VIETNAMU

Jak do Vietnamu



Když se podíváte na mapu Vietnamu, poměrně rychle vám dojde, že vaše dovolená bude nejspíše zahrnovat pořádnou řádku přesunů. Z jednoho konce na druhý to máte bratru dva tisíce kilometrů cesty. Ať už budete volit tradiční přesuny vlaky či si nějaký ten přesun urychlíte vnitrostátním přeletem, je praktické vstoupit do země v Hanoji či v Ho Či Minově Městě a opouštět ji z druhého letiště. Tedy jet ze severu na jih či z jihu na sever. Tuto možnost nabízí například aerolinky Emirates, se kterými se do Vietnamu dostanete s jedním přestupem v Dubaji. Cena letenky se pohybuje okolo 20 tisíc korun v závislosti na termínu. Přímý let z České republiky do Vietnamu neexistuje a spojení přes Dubaj má tu výhodu, že si zde cestou domů můžete udělat denní či dvoudenní zastávku. Jak na to, se dočtete zde.

Peníze

Zdejší měnou je vietnamský dong. Za 1000 korun byste měli obdržet zhruba 1,03 miliónu dongů, tedy něco málo přes tisíc za jednu korunu. Na části turistických míst můžete zaplatit i americkými dolary, ale směnný kurz nebude výhodný. Nejvýhodněji eura či dolary směníte za dongy překvapivě ve zlatnictvích. Ve městech jsou bankomaty zcela běžné a ve většině supermarketů a větších restaurací můžete platit i kartou. Mějte u sebe však vždy nějakou menší hotovost.

Zásuvky

Na některých místech sice narazíte na tradiční evropské koncovky, ale mohou vás překvapit i zásuvky pro zúžené kolíky. Je lepší si tedy vzít adaptér s sebou.

Na jak dlouho vyrazit?

Zvažte, co všechno chcete vidět, a tomu svou cestu přizpůsobte. Na jihu je lákadlem systém tunelů Cu Chi využívaný v období války s USA. Ten se nachází jen malý kousek za Ho Či Minovým městem. Několik hodin cesty pak začíná i delta Mekongu. Ve středním Vietnamu stojí za návštěvu města Hoi An a Hue. V Da Nangu, kam létají spoje z Ho Či Minova Města i z Hanoje, je pak zase parádní koupání na velmi čistých plážích. Na severu vyjma Hanoje stojí za několikadenní výpravu Sapa a provincie Cao Bang. Pokud vám přeje počasí, vyrazte si do světoznámé zátoky Ha Long. Jen počítejte s tím, že tento nápad bude mít v jakýkoliv vámi zvolený den ještě dalších několik tisíc (ne-li desítek tisíc) lidí...