mšv, Novinky

Sedmnáctipatrová stavba, ležící asi hodinu jízdy od centra Šanghaje, nabízí návštěvníkům designové prostory nebo výhled na protilehlý vodopád. Hotel InterContinental Shanghai Wonderland je součástí většího projektu, který čítá také zábavní park a podle šéfinženýra Čchena Siao-sianga je ve světovém měřítku naprosto unikátní.

„Je to zcela nový projekt, takový, s nímž jsme se ještě nesetkali. Neměli jsme se prakticky o co opřít, o žádné předchozí zkušenosti, takže jsme v průběhu stavby narazili na množství komplikací,“ tvrdí Siao-siang.

Hotel nabízí výhled na vodopád, po okolních skalních stěnách se dá i šplhat.

FOTO: Aly Song, Reuters

Problémy nastaly už před stavbou v roce 2013, kdy silné přívalové deště rozvodnily nedalekou řeku, která půlku lomu zatopila.

„Pokud by k něčemu takovému došlo po dokončení, bylo by to skutečně devastující,“ připouští šéfinženýr. Z toho důvodu stavbaři kolem srázu vybudovali hráz, aby se do lomu nedostalo víc vody, než je přípustné. Po skalní stěně mohou dobrodružní návštěvníci hotelu také lézt.

Hotel má i podvodní patro.

FOTO: Aly Song, Reuters

Tvůrci projektu si lom vybrali záměrně, podle nich zůstávají podobná místa opuštěná, což je škoda.

„Byl to naprosto unikátní nápad a příležitost provést něco s místem, které bylo zapomenuté a nikdo nevěděl, co s ním. Dali jsme mu nový život,“ tvrdí britský architekt Martin Jochman, který stál u zrodu projektu.

„Nikdy jsem nepochyboval, že jednoho dne bude hotovo, a teď to konečně přišlo. Jsem výsledkem nadšený,“ dodal.